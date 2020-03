ITAMARAJU | Acidente envolvendo ônibus deixa mortos e dezenas de feridos

Um acidente envolvendo um ônibus deixou pelo menos dois mortos e dezenas de feridos, nas primeiras horas desta quinta-feira (12), na rodovia BR-101 entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

As primeiras informações dão conta que o ônibus interestadual da empresa Itapemirim, acabou perdendo o controle quando tentava efetuar uma curva e caiu numa ribanceira, as margens da BR-101.

O local estava escorregadio e durante a madrugada houve registro de chuva. De acordo com o motorista, havia 36 passageiros no momento do acidente, duas pessoas morreram no local, entre os mortos está uma criança.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), também uma ambulância comunitária prestaram os primeiros atendimentos e resgataram as vítimas do local.

Todos os feridos foram encaminhados para o hospital municipal de Itamaraju.

O posto da Polícia Rodovia Federal (PRF), foi informado sobre o acidente, destinado uma equipe. Os militares do Corpo de Bombeiro de Teixeira de Freitas também estiveram no local.

Guarnições da Polícia Militar da 43ª CIPM estiveram dando apoio durante o resgate. Novos detalhes a qualquer momento.