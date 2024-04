Prefeitura avança com obra da Praça Joana Angélica

Obra da Praça Joana Angélica (Foto: Deyvison Leite)

Em breve, Teixeira de Freitas receberá mais um espaço para o lazer e práticas esportivas: a Praça Joana Angélica, no bairro São José. No momento, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Projetos Estratégicos — realiza serviços como a pintura dos quiosques e da praça; e finaliza a pista de skate, realizando as adequações necessárias.

Além dos ambientes mencionados, a praça também terá academia de calistenia para musculação, estacionamento, banheiros públicos e palco para atividades culturais. A praça será mais um equipamento público que será mais do que um ponto de encontro dos teixeirenses: será um ambiente para fortalecer a cultura da cidade e impactar, de forma positiva, a geração de renda local.

Obra da Praça Joana Angélica (Fotos: Junior Origem/Deyvison Leite)

