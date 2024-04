Ex-BBB Key Alves assina contrato com nova liga de vôlei nos EUA

Instagram/Reprodução

1 de 1 Key Alves – Foto: Instagram/ReproduçãoA ex-BBB Key Alves voltará a atuar como jogadora de vôlei profissional pela próxima temporada da League One Volleyball, nova liga americana do esporte.

A última vez que a líbero esteve em uma partida oficial da modalidade foi em 2022, antes da sua participação no Big Brother Brasil de 2023. Á época, Key Alves era jogadora do Osasco e entrou para o reality show após sofrer com uma lesão grave no joelho.

Veja o anúncio nas redes sociais:

Ex-BBB foi anunciada na nova liga da modalidade nos EUA Aos 25 anos, Key teve passagens por clubes tradicionais do vôlei brasileiro, como São Bernardo, Sesi Vôlei Bauru e Pinheiros, antes de jogar pelo Osasco.

Em 2018, a ex-BBB foi campeã do Sul-Americano sub-18 com a Seleção Brasileira e foi eleita a melhor líbero da competição em Lima.

Mais brasileiras nos EUA

Além de Key Alves, a bicampeã olímpica Fabiana também será uma das jogadoras da liga norte-americana na próxima temporada, mas chega apenas para o segundo semestre da competição.

