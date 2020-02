ITAMARAJU | Alunos do CSJE voltam às aulas

Passadas as adoráveis férias em família, é tempo dos estudantes voltarem às salas de aula. No Colégio São João Evangelista (CSJE) iniciar o ano letivo tem outro clima, pois os alunos aguardavam ansiosos ao lado dos pais pelas novas rotinas e desafios que irão encarar ao longo do ano.

Na semana anterior, o corpo docente foi estimulado na Jornada Pedagógica com conhecimentos transmitidos pelas educadoras Solange Petrosino e Patrícia Ahualli, que trouxeram novos conceitos de ensino. No entanto, a alegria e satisfação do dever cumprido da instituição ficaram por conta dos alunos aprovados em grandes universidades do país, com notas superiores a 900 pontos no ENEM, marca registrada do CSJE.

O Colégio São João Evangelista atende a população itamarajuense há mais de quatro décadas, demonstrando seu compromisso com a educação.

Na abertura das atividades desta segunda-feira (03), os alunos foram recepcionados pela equipe do colégio com uma programação diferenciada, ao som dos músicos Cowboy e Radson Campeche.

