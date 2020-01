ITAMARAJU | APLB firma convênio com empresa de material de construção, com descontos para associados

Empreendendo com o objetivo de valorizar os membros da APLB Sindicato, o presidente Noel Vieira tem buscado formular parceiras entres entidades e empresas do município.

Rumo a esse horizonte, Noel Vieira firmou convênio com a empresa CONSTRUMAIS, que passa a oferecer descontos de 18% em compras efetuadas com pagamento à vista e 5% nas compras no cartão de crédito realizadas pelos profissionais e membros da APLB Sindicato.

A parceria permite os beneficiários e associados da APLB construírem com desconto, valorizando assim seu dinheiro. Outras parcerias estão sendo firmadas, credenciando assim novos estabelecimentos que oferecerão vantagens ou menores custos.

De acordo com o presidente esse formato de convênio fortalece a categoria, “conhecemos o potencial dos nossos membros e associados, percebendo essa realidade buscamos firmar parcerias no comércio, viabilizando o crescimento econômico do município e permitindo o reconhecimento dos profissionais ligadas a educação”, destacou o Noel Vieira presidente da APLB.