ITAMARAJU | Cerimônia de posse na 12ª CIRETRAN, tem presença de líderes políticos e sociais

Nesta sexta-feira (20) um Culto de Ação de Graças marcou a posse do novo coordenador Marcio Pereira Lima na 12ª CIRETRAN de Itamaraju.

A cerimônia, realizada na sede do órgão de trânsito do município, contou com a presença de parlamentares, autoridades políticas, representantes de entidades e funcionários governamentais.

O ato ecumênico foi realizado pelo padre Ronaldo Cardoso, que proferiu palavras ao novo coordenador, reforçando ainda ao público sobre o verdadeiro espírito natalino.

Na sequência breves discursos de parlamentares e lideranças políticas do município e região foram proferidos, onde alguns falaram da trajetória de Marcio Lima, nestes últimos 12 anos.

Aplausos foram direcionados a “Marcio Pereira Lima”, que agradeceu a oportunidade e o carinho dedicado, listando algumas pessoas que ao longo de sua trajetória lhe confiaram apoio, enfatizando que atenderá a comunidade sem divisão partidária, pois acredita que sua função é atender o cidadão e contribuinte.

Os funcionários demonstravam total carinho ao coordenador Marcio Lima, desejando sucesso nessa nova trajetória. Um coquetel concluiu a cerimônia de posse do novo coordenador da 12ª CIRETRAN.