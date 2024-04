Grávida, Iza exibe o barrigão e relata incômodos: “Que doideira”

Nesta quinta-feira (25/4), Iza usou as redes sociais para exibir o barrigão da primeira gravidez. Prestes a entrar no quarto mês da gestação do seu primeiro herdeiro, fruto da relação com o jogador de futebol Yuri Lima, a cantora relatou incômodos. “Que doideira”, disse no Instagram.

“Como vocês estão? Eu estou bem, voltei do estúdio onde estava gravando uns negócios e estou aqui, grávida, entendeu?”, falou ao interagir com os mais de 17 milhões de seguidores.

A jurada do The Voice deu detalhes dos sintomas que vêm sentindo durante esse período: “Com sono e um pouquinho de enjoo, mas acho que está passando. Acho, não quero nem falar em voz alta, mas acho. E um pouquinho de acne gestacional. Olha, é babado, viu!”.

Iza aproveitou para mostrar a evolução do seu corpo. “A barriguinha está aqui, maior do que na última vez que vocês viram. Aqui, embaixo, vai ficando cada vez maior. Que doideira”, observou surpresa.

Iza mostra o barrrigão da primeira gravidez No dia 10 de abril, a artista confirmou a notícia de que esperava o bebê e deu detalhes de como Yuri recebeu a notícia: “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais”.

chegou a cancelar um show no BBB24 depois de receber orientação médica, pedindo que se resguardasse e ficasse em repouso. Ela ficou 7 dias afastadas das atividades profissionais e foi substituída por Lexa e Duda Beat.

Cantora Iza grávida 1

Iza está grávida do primeiro filho, ou filha Foto: Instagram/Reprodução

Cantora Iza grávida

Iza está grávida do primeiro filho, ou filha

Cantora-Iza-Namoro-Distância

Iza Reprodução/Instagram

Cantora Iza, biquini

Iza Reprodução

Cantora Iza

Iza Reprodução

Cantora Iza (2)

Os penteados mudam frequentemente e incrementam os visuais @iza/Instagram/Reprodução

Na ocasião, Iza alegou problemas de saúde, sem dar maiores informações. Agora, o motivo veio à tona, não é, meus caros leitores? A coluna deseja felicidades ao casal e saúde ao bebê que vem por aí!