ITAMARAJU | Chega a 1004 infectados, município vizinho tem 45 mortes

A cidade de Teixeira de Freitas tem atraído a preocupação das autoridades de saúde, nos últimos dias, devido o constante número de infectados e mortes pelo Covid-19.

Nesta quarta-feira (22) a secretaria de saúde confirmou a 45ª morte, após confirmação de paciente com o novo coronavírus.

Mas o total de infectados confirmados no município, totaliza atualmente 2298 casos. Dentre os pacientes listados com COVID-19, apenas 191 são considerados ativos. A morte registrada foi de um homem com 87 anos, que estava internado na UTI do Hospital de Campanha.

A Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas, ainda alerta pela diminuição do repasse de testes rápidos de Covid-19 nas últimas semanas, onde optou em realizar mudanças no procedimento de atendimento às pessoas com Síndrome Gripal-SG. Sendo restringida a testagem.

Outro realidade latente é do município de Itamaraju, que ultrapassou nesta quarta-feira (22) os mil infectados pelo COVID-19. Onde 36 novos casos foram CONFIRMADOS. Ainda permanecem em monitoramento 241 pessoas, apenas 01 (um) paciente está internado no Hospital Municipal, no entanto, 08 pacientes seguem internados nas unidades de Saúde do Estado, 67 aguardando resultado.

Medidas e atividades tem buscado informar a população em seguir as orientações preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mantendo o distanciamento social, o uso de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos.