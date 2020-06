ITAMARAJU | Com 439 casos confirmados, município registra seu 10ª óbito por COVID-19

A Secretária Municipal de Saúde de Itamaraju divulgou em seu Boletim diário nesta quinta-feira (25) que o nosso município confirmou mais 01 óbito de paciente com a Covid-19.

A paciente, uma mulher de 69 anos, diagnosticada com Covid-19, deu entrada no dia 20/06 no Hospital Municipal de Itamaraju, sendo transferida no dia 24/06 para tratamento intensivo no Hospital Municipal de Jequié, vindo a óbito hoje.

Hoje também foi recebido mais 15 diagnósticos POSITIVOS e 41 NEGATIVOS para o Covid-19 e mais 19 Itamarajuenses receberam alta e agora estão RECUPERADOS do coronavírus.

Com isso, o município tem 439 casos confirmados, 293 recuperados, 136 pacientes ainda em recuperação, 08 internamentos e 10 óbitos.

Os pacientes internados CONFIRMADOS com a Covid-19 encontram-se no Hospital Municipal de Itamaraju.

Os profissionais continuam reforçando as orientações preventivas à população, mantendo distanciamento social, o uso de máscaras e só saiam de casa apenas quando necessário.

Com | Informações Sec. Saúde.