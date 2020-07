ITAMARAJU | Comandante da 43ª CIPM comemora os bons resultados da segurança pública, obtidos na área da unidade

Nesta sexta-feira (03), a Major PM Sheila Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Policia Militar, fez uma avaliação positiva do trabalho de prevenção e repressão do crime, que vem sendo realizado na área de responsabilidade territorial da unidade e que compreende os municípios de Itamaraju e Jucuruçu, ao confrontar os resultados obtidos no primeiro semestre de 2020 com o mesmo período de 2019.

De acordo com o levantamento estatístico da Seção de Planejamento Operacional da 43ª CIPM, houve uma significativa redução dos crimes violentos letais intencionais (homicídios), em 56% (cinquenta e seis por cento), e dos crimes violentos contra o patrimônio (roubo), em 54% (cinquenta e quatro por cento), como consequência do aumento do número de armas de fogo apreendidas, de prisões em flagrante, de ações em repressão ao tráfico de drogas, associado ao aumento da visibilidade do policiamento preventivo nas ruas.

A comandante atribui os resultados favoráveis à intensificação do policiamento preventivo, com a otimização do emprego do policiamento, que leva em conta a dinâmica da mancha criminal na área da unidade e que considera os locais, os dias e horários de maior incidência da criminalidade, de modo a gerar uma maior sensação de segurança na comunidade.

Nesse sentido, a unidade, além do serviço rotineiro que é prestado, também implementou neste primeiro semestre a “Ronda Comercial” e a “Ronda Rural”, com guarnições extras e voltadas para a intensificação do policiamento, respectivamente, no comercio e nas comunidades interioranas dos municípios de Itamaraju e Jucuruçu. Ademais, esse trabalho de prevenção e repressão do crime é reforçado pelas Operações “Varredura”, “Prevenção do CVLI”, “Pacto Pela Vida” e “Blitz todos os dias”.

“Temos realmente grandes motivos para comemorar esses resultados, pois a cidade de Itamaraju está entre as cidades do interior da Bahia que apresentaram as maiores taxa de redução da criminalidade. Saliente-se que o mês de junho do ano corrente, não houve na área da unidade registro de homicídio, algo que não ocorria desde novembro de 2018, e também a cidade de Jucuruçu teve uma redução de 100% nos homicídios no semestre, considerando o igual período do ano anterior.

Obviamente esse resultado positivo é reflexo do comprometimento dos nossos policiais militares com a proteção da sociedade, associado ao apoio recebido das unidades especializadas da Corporação, como a Cipe/Mata Atlântica (CAEMA), a Rondesp/Sul e a CIPPA/Porto Seguro, além da parceria com a Policia Civil, onde as forças de segurança atuam de forma integrada, numa verdadeira corrente do bem.”, comemorou a Major Kelly Ravani.

Por | Ascom43CIPM