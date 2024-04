03 pessoas morrem em grave acidente na BR-101 em Itamaraju

Um grave acidente ocorrido nas primeiras horas desta sexta-feira (26), envolvendo um veículo de passeio com utilitário de luxo, deixou 03 mortos, num trecho que liga os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas.

O acidente foi registrado na altura do KM 819, envolvendo um FIAT UNO e uma caminhonete Hilux, que colidiram frontalmente. O veículo menor era ocupado por 4 passageiros, onde três morreram no local.

Pessoas que transitavam pelo local notificaram as autoridades e equipes de resgate.

Equipes do SAMU 192 destinaram até o local, sendo prestado socorro aos feridos além de atestar o óbito dos ocupantes do veículo menor.

A unidades de saúde encaminharam os feridos para a unidade hospitalar do município. Os corpos encarcerados foram removidos dos destroços com ajuda do corpo de bombeiros militar.

Uma guia de levantamento cadavérico foi autorizada e os corpos removidos para o IML de Itamaraju.

Até o fechamento da matéria não havia as identificações das vítimas fatais.

A qualquer momento mais detalhes sobre o caso.