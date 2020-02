ITAMARAJU | Comandante da 43ª CIPM é promovida à patente de Major

Através de ato do governador do Estado Bahia, Rui Costa, publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (04), a Capitã PM Sheyla Kelly Ravani Rodrigues, comandante da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (43ª CIPM/Itamaraju), foi promovida à patente de Major, pelo critério de merecimento.

A Major Kelly Ravani, que é itamarajuense, conta com 20 anos de serviço prestados na corporação. Após o Curso de Formação de Oficiais, trabalhou inicialmente na 43ª CIPM/Itamaraju, enquanto tenente, e tambem exerceu funções em outras unidades da corporação, servindo no 19º Batalhão de Policia Millitar/Jequié, na Policia Rodoviária Estadual, no Colégio da Policia Militar e no 13º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação/Teixeira de Freitas, no qual foi subcomandante.

No último dia 30 de janeiro, retornou a Itamaraju, assumindo solenemente a missão de comandar a 43ª CIPM, sediada na sua cidade natal. A esperada e merecida promoção está sendo muito comemorada pela comandante, seus familiares, amigos e colegas de farda.

