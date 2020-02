ITAMARAJU | Comandante da 43ª CIPM se reúne com representantes da CDL e do Sidcomércio, para tratar da segurança

Na manhã desta sexta-feira (21), aconteceu na sede da 43ª Companhia Indenpendente de Polícia Militar uma reunião da Major Kelly Ravani, comandante, com as diretorias da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindcomercio, com o objetivo de discutir a segurança no município de Itamaraju.

Na oportunidade, a comandante apresentou o seu plano de comando, que vem sendo executado desde que assumiu o cargo, e enfatizou a necessidade de um maior envolvimento da comunidade local com as questões relacionadas à segurança pública.

Na sequência, a major ouviu as demandas apresentadas pela diretoria das entidades e ficou decidido que será agendada uma nova reunião, onde todos os comerciantes da cidade e lideranças de bairros serão convidados a participarem, com o objetivo buscar outras alternativas que venham a contribuir para uma cidade ainda mais segura, a exemplo da criação de conselhos comunitários de segurança.

Na ocasião, os participantes conheceram o sistema de video-monitoramento da unidade, visto que na reunião também se discutiu a necessidade de sua ampliação, com a instalação de mais câmeras de segurança em outros pontos da cidade.

Por | 43ª CIPM