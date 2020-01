ITAMARAJU | Familiares procuram idoso que fugiu de ônibus

Familiares de Francisco Xavier do Nascimento (62 anos), morador e natural da cidade Caiçara no estado da Paraíba estão em busca de informações e solicitam ajuda a comunidade itamarajuense para localizarem o idoso.

De acordo com a família de Francisco, ele ocupava um ônibus da empresa interestadual e seguia para uma cidade no Rio de Janeiro, no entanto, ao chegar em Itamaraju, sofreu um surto e acabou abandonando o transporte em disparada.

A empresa notificou as autoridades e mantiveram contato com familiares, o registro ocorreu na última sexta-feira (10), a família solicita caso alguém tenha visto Francisco Xavier do Nascimento, que mantenha contato com as autoridades PM (190) e Polícia Civil (197), ou no telefone (083) 98857-4249.