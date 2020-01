ITAMARAJU | Grupo cogita pré candidatura de Major Blanco

O Vice-governador JOÃO LEÃO, DEFENDE candidatura própria do PP, em algumas cidades do Extremo Sul, nas Eleições 2020.

O vice governador João Leão, cacique do PP (Partido Progressista), entra de vez no cenário político baiano, envolvendo nomes que disputarão as eleições municipais em 2020.

Nos bastidores, o papo do momento é que o João Leão, quer que o partido (PP) tenha candidatura própria em alguns munícipios do extremo sul da Bahia.

Eunápolis, Itapebi, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa, Jucuruçu, Prado, Alcobaça e Itamaraju estão na mira do cacique do PP.

Alguns nomes aparecem como surpresa, na lista do vice governador. Neto Carletto que preside nacionalmente o PP jovem, e que surge como futuro político promissor, segundo as especulações; é o nome para disputar a prefeitura de Eunápolis, nas próximas eleições.

Neto é sobrinho do Deputado Federal Ronaldo Carletto, que além de ser um político de destaque no partido progressista (PP), é muito querido na cúpula de lideranças, comandada pelo governador Rui Costa e de João Leão, vice.

Léo Brito, prefeito de Alcobaça e Timóteo Brito,atual gestor de Tx. de Freitas, são os candidatos à reeleição pelo partido progressista.

O prefeito de Teixeira de Freitas, deixou a sigla do PSD, comandada pelo senador Otto Alencar e se filiou no PP, depois de uma desavença com o deputado biônico, Paulo Magalhães, atendendo um convite do deputado Ronaldo Carletto.

Na cidade de Prado, o PP pode não ter um candidato puro sangue, haja vista, que a atual prefeita Mayra Brito (PP), e o seu pai, Wilsinho Brito, já declararam apoio, ao Presidente da Câmara do município, vereador Jorginho do Guarani, que é do PSL.

Outro município que pode ter indicação do Vice-Governador João Leão, é Nova Viçosa. O nome especulado é o da esposa do Dep. Estadual Robinho, Luciana Souza Machado Rodrigues.

Já em Jucuruçu, o possível nome é o da vereadora Maria Nilza e em Itapebi o nome é do atual prefeito a reeleição Peba.

A grande surpresa ficou para a cidade de Itamaraju; o nome preferido e defendido, pelo Vice Governador João Leão, vem da seleta lista de militares de carreira da policia baiana.

O primeiro nome é o do Major Blanco, atual comandante da CIPPA – Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, com sede em Porto Seguro.

Blanco ganhou destaque quando coordenou com muita competência e austeridade, a 12ª CIRETRAN de Itamaraju.

Antes de assumir o comando da policia ambiental em Porto Seguro,Major Blanco,era o homem de confiança da vice governadoria,cuidando da segurança do vice governador João Leão.

No convívio profissional do dia a dia, Leão e Blanco se tornaram amigos inseparáveis.

Esses rumores estão ganhando força,e o que parecia especulação,está se transformando em possibilidades reais no contexto político, de disputas nas eleições municipais de 2020.

Por | Ascom PP