ITAMARAJU | Jovem é assassinado a tiros em bairro

Um assassinato foi registrado no período noturno desta quarta-feira (07), na região do bairro Tarcizão em Itamaraju.

A vítima foi alvejada e morreu nas proximidades de uma distribuidora de bebidas da localidade, onde os autores abriram fogo e o jovem identificado como João Paulo Silva de Souza (19 anos) não teve chance de defesa.

Moradores assustados mantiveram contato com as autoridades policiais, que notificaram profissionais de saúde, na tentativa de prestar socorro a vítima. No entanto, o jovem já não apresentava mais sinais vitais.

Seguindo protocolos o local foi isolado por militares da 43ª CIPM, garantindo a integridade do cenário do homicídio.

A polícia civil também foi informada sobre o crime e um levantamento deverá ser autorizado e remoção do corpo para o IML de Itamaraju.

Um inquérito deverá ser aberto para apurar a motivação e autoria do crime. A polícia segue realizando rondas nas imediações.