Prefeitura realizou alinhamento estratégico com profissionais da saúde de Teixeira de Freitas

A Prefeitura de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta semana uma série de reuniões para alinhamento estratégico no auditório da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) com servidores que trabalham no atendimento ao usuário da rede pública de saúde, como marcadores de exames, recepcionistas e gerentes das Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Metodologias de atendimento, qualificação de acolhimento e escuta para a compreensão das demandas do paciente e a importância da apresentação adequada do serviço ofertado pelo Sistema Único (SUS) foram algumas das temáticas abordadas.

A administração pública atual prosseguirá com os encontros, visando a promoção de uma cultura organizacional orientada para a excelência, a fim de melhorar os serviços de saúde e no atendimento eficaz e humanizado aos teixeirenses e habitantes de demais municípios do Extremo Sul baiano.

