ITAMARAJU | Igreja católica é alvo de criminoso

A Igreja Católica do bairro de Fátima foi alvo de um criminoso durante a madrugada desta quinta-feira (16), em Itamaraju.

O caso foi registrado na Delegacia da Policia Civil e de acordo com informações as câmeras do circuito interno flagraram o criminoso que furtou vários pertences do centro religioso.

Ao tomarem conhecimento do caso, investigadores da Polícia Civil, iniciaram diligências e conseguiram capturar o suspeito de praticar o crime.

O acusado que ainda não teve o nome divulgado prestou depoimento mas até o fechamento da matéria o mesmo não havia revelado o destino dos pertences furtados. A policia segue investigando o caso e os prejuízos ainda não foram contabilizados.