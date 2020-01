ITAMARAJU | Jornada pedagógica CSJE 2020

O retorno às aulas no Colégio São João Evangelista (CSJE) em Itamaraju, iniciará no próximo dia 03 de Fevereiro, mas para os profissionais da instituição começam o ano letivo na quarta-feira (29) de janeiro, com a Jornada Pedagógica.

A formação contará com três dias de duração que tem como objetivo preparar a escola para a chegada dos estudantes e auxiliar no planejamento das metas e ações para 2020.

A jornada será realizada com a participação de diretores, coordenadores pedagógicos e professores, contará com acolhimento da equipe e apresentação de rotina da escola. O conteúdo do projeto “O Líder em Mim” (OLEM) será ministrado por (Patrícia Ahualli Assessora Pedagógica) e Tecnologia e educação por (Solange Petrosino).

A jornada promove aos profissionais momentos de discussão e reflexão sobre o papel da escola no processo de aprendizagem dos estudantes e estabelece estratégias que potencializem as ações da escola, considerando os aspectos presentes nas discussões realizadas em grupo.

Por | Colégio São João Evangelista