ITAMARAJU | Mototaxista recebe atendimento do SAMU após acidente na BR-101

Na tarde desta segunda-feira (31), socorristas do Serviço de atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 de Itamaraju prestaram atendimento a um mototaxista que apresentou ferimentos durante um acidente de trânsito no perímetro urbano da BR-101.

A colisão ocorreu num trecho que dá acesso ao Bairro Cristo Redentor. O mototaxista conhecido popularmente por Marquinhos caiu sobre a via durante uma colisão e sofreu algumas lesões pelo corpo onde necessitou de atendimento médico.

Alguns colegas de profissão tomaram conhecimento do fato e estiveram no local prestando auxílio no regaste da vítima e remoção do veículo da via.

Conforme informações, apesar do susto o mototaxista não teve ferimentos graves. O mesmo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itamaraju para a realização de exames detalhados.