ITAMARAJU | Números do coronavírus continuam em elevação

Novos casos de coronavírus ampliam os números atualizados pela secretaria de saúde do município, nesta quarta-feira (15), foram confirmados 16 novos infectados.

No entanto, a morte de um idoso com 75 anos soma agora 19 óbitos, após confirmação do COVID-19.

Com atualização os números chegam a 830 casos confirmados, mas 625 pacientes estão recuperados.

Porém os casos considerados pacientes ativos somam 186, com 09 pessoas internadas na unidade hospitalar do município. Outros 05 pacientes estão recebendo tratamentos em Unidades de Saúde do Estado.

Medidas e orientações preventivas à população, solicitam que evitem aglomerações. Manter distanciamento é necessário, reforcem os protocolos de higiene e saiam de casa apenas quando necessário, fazendo uso de máscaras