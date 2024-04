Unifesp demite esposa de Weintraub por abandono de cargo e faltas

Daniela Weintraub estava com salário suspenso desde abril de 2023; ex-ministro também foi demitido da universidade em fevereiro26/04/2024 09:20, atualizado 26/04/2024 09:21

Reprodução/Lattes

1 de 1 Mulher branca com cabelo preto – Foto: Reprodução/LattesSão Paulo — A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demitiu Daniela Weintraub, esposa do ex-ministro da educação Abraham Weintraub, por abandono de cargo e faltas sem justificativa. A medida foi publicada nesta sexta-feira (26/4) no Diário Oficial.

Daniela era professora do departamento de Ciências Atuariais da Unifesp, cargo que prevê uma carga horária obrigatória de 40 horas semanais.

Em abril de 2023, ela e o marido passaram a ser alvos de uma investigação interna da universidade por terem uma quantidade de faltas injustificadas acima do limite 60 dias consecutivos, e tiveram seus salários como professores da Unifesp suspensos.

Abraham Weintraub disse em uma live, em agosto de 2023, que ele e Daniela haviam abandonado a universidade em 2018. O ex-ministro também foi demitido do seu cargo de professor da Unifesp em fevereiro deste ano.

A decisão pela demissão de Weintraub aconteceu após a Controladoria Geral da União (CGU) ter apurado que o ex-ministro tinha 218 faltas injustificadas na universidade. Na ocasião, ele disse estar sendo perseguido politicamente.

O Metrópoles procurou a defesa de Daniela Weintraub, que não respondeu até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto.

