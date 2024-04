“De Pokémon?” Torcedores do Boca ficam revoltados com gols de Pikachu

A vitória eletrizante do Fortaleza por 4 x 2 contra o Boca Juniors, nessa quinta-feira (25/4), deixou os torcedores do Boca Juniors revoltados nas redes sociais pelo fato de Pikachu, jogador apelidado com o nome de um personagem do desenho Pokémon, ter feito dois dos quatro gols da equipe.

“Um Pokémon marcou gol no Boca”, “como diabos um time com um jogador chamado Pikachu nos venceu?” foram alguns dos comentários nas redes sociais sobre o jogo entre Fortaleza x Boca, válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

pikachu-fortaleza-boca-jrs (1)

Reprodução

pikachu-fortaleza-boca-jrs (2)

Reprodução

pikachu-fortaleza-boca-jrs (4)

Reprodução

pikachu-fortaleza-boca-jrs (3)

Reprodução

Artilheiro do clube com Vojvoda, Pikachu comemorou a vitória histórica do clube: “Muito feliz. Além do gol, a vitória diante de um adversário tradicional, adversário direto dentro do nosso grupo. A gente precisava vencer esse jogo para dar um passo largo em busca da classificação. Feliz por ter marcado mais dois gols com essa camisa”, disse em entrevista após o apito final.

“No jogo todo nossa intensidade foi forte. A gente tinha que aproveitar a atmosfera do torcedor. Isso deu certo no começo do jogo, depois recuamos. No segundo tempo, fizemos o segundo gol rápido, depois o terceiro e o quarto. Feliz com os gols feitos”, completou.

O resultado fez com que o Fortaleza disparasse na liderança do Grupo D, com nove pontos. Boca Juniors aparece em 2º, com quatro, seguido de Sportivo Trinidense, três, e Nacional Potosí, com um.