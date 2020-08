ITAMARAJU | Operação conjunta, atua em prevenção da Covid-19, interdita bar e autua mulher por poluição sonora

Na noite de sábado (22), foi realizada, em Itamaraju, uma operação conjunta envolvendo prepostos da 43ª CIPM/Itamaraju, da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA/Porto Seguro), da Secretaria Municipal de Finanças e da Vigilância Epidemiológica, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento do decreto municipal que estabeleceu medidas de prevenção da proliferação do Coronavírus, dentre essas a restrição quanto ao funcionamento de estabelecimentos comerciais.

As equipes envolvidas passaram por vários bairros de Itamaraju, realizando ações de caráter preventivo e repressivo junto aos estabelecimentos, sendo três bares notificados e um interditado, em razão da reincidência do proprietário.

Ainda no curso da operação, o militares da CIPPA/Porto Seguro aprenderam instrumentos sonoros e lavraram um T.C.O em desfavor da pessoa de E. G. S., no bairro São Domingos, pela prática de poluição sonora.

Por | 43ª CIPM