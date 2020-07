ITAMARAJU | Suspeito de abuso sexual contra adolescente de 12 anos é preso pela PM

Policiais Militares da 43ª CIPM efetuaram a prisão de um acusado durante o período noturno desta terça-feira (21), suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente, em Itamaraju.

A vítima trata-se de uma menor de 12 anos de idade, que de acordo com os familiares possui problemas psicológicos. Conforme informações passadas as autoridades policiais, a vítima foi abordada no final da tarde quando estava sozinha e convidada a entrar no interior de um veículo, onde alega ter sofrido os abusos sexuais.

Após tomarem conhecimento do caso, os familiares notificaram as Centrais de atendimento da Polícia Militar e do Conselho Tutelar que realizaram rondas nas imediações do local indicado pela adolescente, onde no início da noite foi possível localizar o acusado.

A Polícia Militar encaminhou o acusado para a Delegacia da Polícia Civil. Mas devido ao regime de plantão regional, o acusado foi destinado para a 8ª Coorpin no município de Teixeira de Freitas, ficando à disposição da justiça.

O caso segue sendo investigado, a polícia deve ouvir a vítima e seus familiares nas próximas horas. E a adolescente deverá passar por exames médicos “corpo e delito” que ajudará na apuração do caso.