ITAMARAJU | Tentativa de assalto termina com motociclista ferido

Uma tentativa de assalto terminou com um motociclista ferido no final da tarde desta terça-feira (14), as margens da rodovia BA 284, que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu.

A vítima que trabalha no transporte de passageiros, foi solicitado para prestar serviço para um passageiro, que anunciou necessitar ser levado ao distrito de São Paulinho. No entanto, algumas paradas foram orientadas no centro da cidade, onde posteriormente seguiram viagem.

Após passarem do bairro Corujão e acessar a rodovia estadual, foi solicitada parada e o autor apresentou uma arma. Durante luta corporal o condutor da moto foi ferido e o autor conseguiu fugir. As autoridades policiais foram informadas da tentativa de assalto, porém rondas foram montadas para capturar o acusado, sem sucesso.

A vítima ferida foi encaminhada para a unidade hospitalar, mas seu estado é estável. Depoimentos foram coletados e uma investigação tenta identificar a autoria do crime.