ITAMARAJU | Vereadora Rose da Saúde se defende de acusações

Após a última audiência ocorrida na casa parlamentar, começaram a circular imagens, acusando um grupo de vereadores, incluido a vice-presidente do parlamento municipal a uma prática danosa à população.

Apenas com o objetivo de macular os edis, muitos deles com vários mandatos, sempre escolhidos pelo desejo popular atendendo o regime “Democrático”.

A imagem compartilhada nas redes sociais aborda um assunto de interesse comunitário, mas a atribuição plausível a câmara de deputados.

A vereadora Rose da Saúde, decidiu vir a público repudiar a atitude ilegítima de grupos, que busca instalar o caos como ferramenta de domínio social.

“Sempre dediquei meu tempo e vida para atender a família, também ao povo de nossa comunidade. Durante anos e mesmo sem sonhar em ocupar o atual cargo, sempre preocupei com as pessoas que necessitam de atenção ou ajuda. Sei que tenho a admiração e respeito de muitos. Mas fico envergonhada com esse tipo de atitude.

No entanto, Deus irá mostrar que a verdade, seriedade e respeito ao próximo, sempre abrem as portas para o éden”, destacou a vereadora Rose da saúde.

Por | Ascom