PORTO SEGURO | Bandidos matam jovem; duas pessoas atingidas por bala perdida

Joanderson de Melo Gomes, 21 anos, foi perseguido e morto a tiros, no início da tarde desta sexta-feira (27), no bairro Parque Ecológico, em Porto Seguro.

Uma mulher de 26 anos, que estava sentada na porta de casa, e um adolescente de 17, que passava pela rua, ficaram feridos.

Segundo a polícia, a mulher, que está grávida, foi atingida por bala perdida. “Quanto ao menor, ainda estamos apurando se ele estava junto com Joanderson ou se também foi vítima de um disparo aleatório”, disse um policial.

De acordo com as informações, o crime foi cometido por bandidos que usavam um carro e uma moto.

Investigações iniciais dão conta que Joanderson morava no centro da cidade, mas há poucos dias havia se mudado para a casa da avó no Parque Ecológico. Para a polícia, ele pode ter sido morto por membros de uma facção que atua naquela localidade. “Pelo fato dele ser novato no bairro, os bandidos podem ter imaginado que se tratava de algum espião, a serviço de outra facção”, disse o policial. Já a família informou para a polícia que Joanderson nunca havia sido preso.

A mulher e o adolescente foram encaminhados para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, com ferimentos nas pernas. O crime está sendo investigado.

Fonte | Radar64