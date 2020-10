PORTO SEGURO | Dois moradores em situação de rua são mortos a facadas

A polícia investiga o assassinato de duas pessoas na cidade de Porto Seguro. O crime ocorreu no bairro Campinho, por volta das 2h30 da madrugada desta terça-feira (06).

Conforme informações, os moradores em situação de rua José Carlos da Silva Santos, 54 anos, e Genilson de Jesus Oliveira, 33 anos, foram atingidos por facadas na região do tórax.

Os dois chegavam à Praça São Sebastião, região central, quando foram surpreendidos pelos golpes de “peixeira”. Eles morreram na hora.

O autor do crime fugiu em seguida. Conforme informações preliminares, ele já foi identificado, mas ainda não foi preso. A motivação do duplo homicídio teria sido uma briga entre o assassino e as vítimas por compra de drogas e motivo passional.

A polícia vai abrir inquérito para aprofundar as investigações. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.

