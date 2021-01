PRADO | Casal foge de polícia, mas é preso após acidente

Militares do PETO do município de Prado conseguiram prender um casal durante o período noturno de sexta-feira (22), em poder de uma motocicleta com restrição de roubo e drogas.

A guarnição seguia pela rodovia, quando notou atitude suspeita nos ocupantes da motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha, com placa JOY-9942, que tentou fugir da polícia e acabou acidentando.

O casal suspeito foi identificado como Welligton Moraes (26 anos) e Micheline Oliveira de Souza (19 anos), após o acidente foram encaminhados para uma unidade de saúde e a mulher foi apresentada na delegacia da polícia civil de Itamaraju, no plantão regional.

As drogas encontradas (29 buchas de maconha, 23 pedras de crack, 02 porções de cocaína) e a motocicleta, também foram apresentadas no plantão regional, o condutor permaneceu na unidade médica escoltado. Mas o casal será autuado pelo crime de tráfico de drogas e posse de veículo roubado.