Deslizamento de terra em Manaus deixa ao menos oito mortos, incluindo quatro crianças

Um deslizamento de terra deixou ao menos oito mortos ao atingir 11 residências que ficavam embaixo de um barranco no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus, na noite deste domingo, 12. Os corpos, encontrados no início da madrugada, eram de quatro adultos e quatro crianças, sendo quatro pessoas da mesma família. Dentre as vítimas, cinco eram do sexo masculino e três do sexo feminino. Uma dessas pessoas chegou a ser resgatada ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três pessoas foram resgatadas com vida, mas o estado de saúde delas ainda não foi informado. Prefeitura Manaus, governo do Amazonas e Defesa Civil ainda tentam identificar quantas pessoas estão desaparecidas. Até o momento, 74 estão desabrigadas ou desalojadas e foram alocadas temporariamente em uma igreja. Elas ainda deverão ser transferidas para uma escola. Uma força-tarefa com diversos órgãos municipais e estaduais, composta por 44 agentes, além de voluntários, atua na localidade em buscas. As equipes trabalham manualmente e com auxílio de retroescavadeiras.

O deslizamento de terra foi provocado por fortes chuvas que afetaram a região. Segundo a prefeitura de Manaus, choveu 96 milímetros na localidade, algo bastante acima da média esperada. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) registrou 17 ocorrências de trânsito, com dois acidentes com danos materiais e um com vítima lesionada, provocados pelas consequências das chuvas. Quatro semáforos deixaram de funcionar na cidade, o que gerou um acidente de médio impacto, segundo a prefeitura. Manaus registrou 120 ocorrências Defesa Civil e Trânsito por toda a cidade neste domingo. O prefeito da cidade, David Almeida (Avante), que deve decretar estado de calamidade pública, afirma que as vítimas recebem suporte da administração pública. “Nós estamos pagando o Auxílio Aluguel para todos os moradores, vamos fazer a distribuição de cestas, colchões e auxiliar naquilo que for preciso. Nós vamos iniciar os trabalhos de cima para baixo, para que possamos resolver o problema”, disse.

Ele ainda afirmou que agendou uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para esta terça-feira, 14. Segundo o prefeito, o objetivo do encontro é buscar recursos para intensificar os trabalhos da prefeitura em saneamento da cidade e tentativas de amenizar catástrofes naturais. “Nós temos mais de 1 mil áreas como essa em Manaus. E, dessas 1 mil áreas, 62 são de alto risco, como essa aqui. Nós fizemos 17 [contenção de erosões] no ano passado, temos programado mais 20 prioritárias como essa. Nós fizemos grandes intervenções e isso minorou [o problema]. E, agora, buscamos mais investimentos para a gente poder investir nessas áreas e dar moradia digna para as pessoas”, disse. Almeida. O prefeito também lamentou as mortes e disse que dará todo o suporte possível às famílias afetadas.