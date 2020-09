PRADO | Motociclista morre durante grave acidente em avenida

No período noturno desta quarta-feira (02), um motociclista morreu durante um grave acidente de trânsito no perímetro urbano do município de Prado.

Conforme informações, o acidente ocorreu na Avenida Itamaraju, onde um motociclista conhecido popularmente por “Geraldo do peixe”, teria se envolvido em uma colisão com um veículo de passeio. Com o forte impacto a vítima teria sido arremessada e caído no canteiro da via.

Policiais da Força Nacional de Segurança Pública que estavam nas proximidades do local auxiliaram nos primeiros atendimentos a vítima, que acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

A Policia Civil local foi comunicada onde realizou os procedimentos legais, com a remoção do corpo e retirada dos veículos da via.

As autoridades policiais seguem investigando as causas do acidente.