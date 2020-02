PRADO | Ônibus atinge homem que é arremessado em rio

Um acidente ocorrido no município de Prado no último domingo (23), resultou na morte de José Galdino da Silva (65 anos), após ser atingido por ônibus.

Testemunhas relataram que a vítima estava nas proximidades da ponte que liga os municípios de Prado e Alcobaça na saída da cidade, quando um ônibus de placa policial HGJ-6079 seguia pela via, no entanto, um dos compartimentos estava entreaberta e atingiu ao homem.

Com o impacto a vítima caiu no Rio Jucuruçu, sendo visto pela última vez com vida. Populares notificaram as autoridades e nesta segunda-feira (24), militares do Corpo de Bombeiros da cidade de Teixeira de Freitas. Promoveram as buscas e localizaram o corpo numa distância de 05 quilômetros do ponto onde o homem foi atingido.

A delegada plantonista autorizou a remoção do corpo, que foi transferido para o IML de Itamaraju.