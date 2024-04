Novo romance? Anitta e Peso Pluma são flagrados juntinhos em show

Anitta esteve em um restaurante e em uma festa em Las Vegas, nos Estados Unidos, na última quinta-feira (25/4) e aparentemente estava bem acompanhada. Em flagras publicados nas redes sociais, a cantora brasileira aparece em clima de romance com o cantor Peso Pluma.

A ligação entre Peso Pluma e Anitta ficou mais evidente no fim do ano passado, quando lançaram o single Bellakeo, música de sucesso paradas internacionais. Além da letra, as performances ao vivo esbanjam danças para lá de sensuais.

Na primeira vez que a fizeram juntos em um show ao vivo, em uma premiação do TikTok, virou meme o fato de Peso Pluma evitar contato visual com Anitta enquanto ela rebolava.

Já na apresentação do Coachella, na última semana, o palco incendiou com a interação entre eles. Semanas antes, o cantor deu um selinho na brasileira em um show, em data próxima ao aniversário dela.

Apesar da relação quente, Peso Pluma afirma que é apenas amigo de Anitta.

“Bom dia! É ela, c*r*lho! Ela ataca novamente! Ela foi novamente. É o Top Global, Brasil! Bom dia, galera! P*rra, continua escutando essa p*rra!”, gritou a Poderosa. Já no áudio, a pessoa não acredita que ela voltou à lista. “Eu não acredito que ela está entrando. Não acredito que a Anitta conseguiu um Top 10 Global. Que ódio, que bost*”, diz o rapaz. Confira o vídeo aqui.