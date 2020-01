PRADO | Uma pessoa é assassinada no distrito de Corumbau

Uma pessoa foi morta no final da tarde desta quarta-feira (15), no distrito paradisíaco de Corumbau, região litorânea pertencente ao município de Prado.

As primeiras informações dão conta que a vítima identificado como Wilian Cezar Pereira dos Santos, estava às margens de acesso ao distrito, quando ocupantes de um veículo passaram atirando.Uma seqüência de tiros acertou a vítima que teve morte instantânea, alguns dos disparos lhe alvejaram na região da cabeça.

Moradores mantiveram contato com as autoridades policias que destinaram guarnições até o local, para a coleta de evidências do homicídio e remoção do corpo para o IML de Itamaraju.

Exames periciais deverão ser realizados e corpo será liberado aos familiares.

Um inquérito deverá identificar a motivação e autoria do assassinato, rondas foram efetuadas, mas ninguém foi preso.