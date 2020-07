PRF encontra caminhonete Montana roubada no compartimento de carga

O veículo foi apreendido após constatação de fraude. Entre os crimes apresentados estão adulteração de identificação veicular, uso documento falso e receptação.

Na tarde deste sábado (25) no km 677 da BR-116, no município de Jequié (BA), foi realizada a abordagem de uma carreta VOLVO/VM 270, que transportava um veículo de passeio e motocicletas.

No decorrer da fiscalização a equipe da PRF constatou que o carro transportado, uma caminhonete Montana apresentava fortes indícios de fraude, como adulteração nos sinais de identificação veicular.

Durante análise minuciosa na Montana, foram encontradas adulterações no carro. Após consulta ao sistema de dados, os policiais observaram se tratar na realidade de um veículo roubado no mês de maio/2020, na cidade de São Paulo (SP). Para não levantar suspeitas e ‘burlar’ fiscalizações, as placas originais foram trocadas por outras de um veículo da mesma marca e modelo.

Em análise ao CRV, os PRFs notaram indícios de falsificação e descobriram que a planilha de confecção do documento possuía ocorrência de furto, registrada em julho/2016 pelo Detran de Embu das Artes (SP).

Segundo o motorista, ele foi contratado para transportar o veículo de Itu (SP) para a cidade baiana de Várzea do Poço. Disse ainda, que aceitou o serviço e embarcou a caminhonete no caminhão, porém desconhecia a procedência ilícita.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil e o caminhoneiro foi apresentado a autoridade de plantão, para continuidade dos procedimentos legais.

O combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desse tipo de crime em determinadas regiões do país.

