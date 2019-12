PRF na Bahia lança “Operação Rodovida” nesta sexta-feira (20)

A operação tem por objetivo o enfrentamento à violência no trânsito brasileiro e reúne, desde 2011, as três instâncias de governo em ações simultâneas para reduzir o número de vítimas de acidentes. Na Bahia, haverá foco nas ultrapassagens irregulares, uma das maiores responsáveis pelos acidentes graves ou com mortes nas rodovias federais que cruzam o estado baiano.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança em todo o país, nesta sexta-feira (20), mais uma edição da Operação Integrada Rodovida, que abrange as festas de Final de Ano (Natal e Ano Novo) bem como, o Carnaval. Além de intensificar a fiscalização com foco na prevenção e redução de acidentes, a operação busca a integração entre órgãos públicos federais, estaduais e municipais para que através do trabalho em conjunto, sejam minimizados os índices de violência no trânsito.

Criada em 2011, Rodovida é uma ação do governo federal, comandada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da PRF, com apoio da Presidência da República, Casa Civil e dos ministérios das Cidades, da Saúde e dos Transportes.

A operação se desenvolve em período de maior fluxo rodoviário (comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e Carnaval), época em que milhões de brasileiros pegam a estrada, com aumento de fluxo de veículos em praticamente todas as regiões do Brasil. A Rodovida priorizará ações integradas e simultâneas, envolvendo diversas agências de fiscalização, com atuação coordenada e sistêmica, dentro dos respectivos eixos de competência, com o intuito de somar forças no enfrentamento à violência no trânsito e na redução dos custos sociais decorrentes.

Durante o período da operação, a PRF na Bahia intensificará as ações de fiscalização, principalmente para coibir as condutas de ultrapassagens irregulares, consumo de álcool, não uso do cinto e da cadeirinha e o trânsito irregular de motocicletas. Inclusive, recentemente, foram adquiridas pela Regional equipamentos fotográficos potentes que permitem que o policial registre a imagem de ultrapassagem irregular com uma distância e ao mesmo tempo, salvaguarde sua integridade física.

A ultrapassagem em local proibido é uma das principais causas que agravam o acidente de trânsito, pois podem ocasionar colisões frontais e com isso, ter como resultado morte ou lesões gravíssimas.

A operação seguirá até 1º de março de 2020 e abrangerá o período das férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, feriados marcados pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros.

RODOVIDA NA BAHIA

A Superintendência de Polícia Rodoviária Federal na Bahia (SRPRF-BA) elaborou um planejamento seguindo as diretrizes da Rodovida e ao mesmo tempo considerando as características e especificidades das rodovias federais do estado. Foram realizados levantamentos com identificação dos trechos de rodovias que merecem maior atenção nesse período.

Todas as dez Delegacias PRF do estado baiano adotarão as medidas para coibir as ultrapassagens irregulares, o consumo de álcool, o não uso do cinto e da cadeirinha e o trânsito irregular de motocicletas, dentre outras. Em alguns pontos, porém, em virtude de um histórico maior de acidentes nesse período do ano, haverá uma atenção especial, inclusive com reforço de efetivo. A exemplo da BR 324, por concentrar o maior fluxo de veículos, principalmente, o trecho entre Salvador e Feira de Santana, quanto a BR 101, por conter municípios de grande atração de viajantes.

É a PRF trabalhando para promover segurança pública com eficiência e proteger vidas.

