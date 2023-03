Conheça os 10 melhores aplicativos para quem quer cuidar da saúde

Não é nenhuma novidade que hoje em dia dá para fazer tudo com o celular. Mas você sabia que já existem até mesmo aplicativos para cuidar da saúde e ficar de olho no seu corpo? Pois é, eles estão cada vez mais populares e presentes no dia a dia dos brasileiros.

Esses aplicativos vêm se tornando aliados de pessoas de qualquer idade que desejam ter um maior controle rotineiro sobre a saúde. Mas que apps são esses?

É isso que você vai saber ao longo deste texto. Nós fizemos um levantamento dos 10 melhores e mais populares aplicativos para cuidar da saúde. Descubra quais são eles e a importância de aderir a essa novidade.

O que são aplicativos que ajudam a cuidar da saúde?

Os apps voltados à saúde dos usuários são projetados para ajudar em metas de saúde, mas também calcular medidas do corpo e até mesmo monitorar dados importantes do funcionamento do organismo.

E o melhor de tudo é que todos eles podem ser utilizados de forma simples e fácil. É só baixá-los na Google Play Store, no caso dos celulares de sistema Android. Ou na App Store para quem utiliza o sistema iOs.

Motivos para usar aplicativos para cuidar da saúde

Hoje em dia, existem apps disponíveis para ajudar em diversas coisas. E quando o assunto é a nossa saúde, eles podem ser ainda mais importantes e necessários.

Afinal de contas, ter um controle maior da própria saúde na palma da mão pode ajudar a melhorar a qualidade de vida e até mesmo prevenir problemas. Soma-se a isso o fato desses aplicativos para cuidar da saúde serem cada vez mais personalizados e específicos para cada uma das áreas do corpo humano.

Então, esses são alguns dos motivos para começar a usar alguns dos 10 aplicativos para cuidar da saúde.

Acompanhar seu progresso: a maioria dos aplicativos oferece recursos de acompanhamento. Isso permite ver seu progresso em atividades físicas ou nutricionais;

Ter treinamento personalizado: muitos aplicativos de saúde trazem um atendimento quase personalizado, muitas vezes com uma orientação online e suporte;

Conversar com outros usuários: alguns aplicativos para cuidar da saúde oferecem grupos em que os usuários podem se conectar e conversar sobre as práticas ou treinamentos. Isso cria comunidades de pessoas com o mesmo objetivo e dispostas a se ajudar.

Acesso à pesquisas e dados: vários desses apps também permitem aos usuários acessar informações valiosas. Dá para conferir pesquisas sobre saúde, mas também analisar dados e números do seu corpo.

Lista com 10 aplicativos para cuidar da saúde

Gostou da ideia de ter um aplicativo para cuidar da saúde, mas não sabe qual deles usar já que são tantas opções? Confira abaixo a lista com os 10 apps mais utilizados pelos brasileiros quando o assunto é vida saudável.

FitnessV

O FitnessV é um dos apps mais populares para quem busca uma rotina mais fitness. O aplicativo é projetado para ajudar você a atingir seus objetivos com dietas personalizadas, exercícios e rastreamento calórico.

O aplicativo também fornece toneladas de informações adicionais sobre como encontrar o melhor plano de nutrição e dicas para quem deseja perder peso ou melhorar a saúde.

Outra vantagem desse aplicativo para cuidar da saúde, é que ele conta com uma comunidade on-line em que os usuários podem se apoiar mutuamente durante a jornada.

Human Trainer

Se você está procurando conselhos personalizados de nutrição e treinamento, o Human Trainer é um dos apps que pode ajudar nessa missão.

Ele fornece aos usuários planos de refeições personalizados e exercícios projetados para atender a necessidades ou objetivos específicos. Ele também o conecta com uma rede de nutricionistas e treinadores a partir do conforto de sua casa.

Toda semana, o Human Trainer gera dados sobre o estado nutricional, tais como calorias queimadas e consumidas, porcentagem de gordura corporal e massa muscular.

Minha Pressão Arterial



Medir a pressão arterial diariamente fica muito mais fácil com esse aplicativo. Como o próprio nome já diz, o objetivo dele é manter sua pressão arterial sempre na palma da mão.

Esse app é considerado um dos melhores aplicativos para medir a pressão arterial. É que além de fazer a medição do pulso, da sistole e da diástole, ele também permite exportar os dados para um arquivo PDF.

Assim, é só compartilhar com um médico de confiança e mantê-lo informado, mesmo à distância, sobre o seu ciclo cardíaco.

DigiDiet

Você já ouviu falar da DigiDiet? Ele ajuda você a transformar seu smartphone em um nutricionista pessoal.

Criado por nutricionistas, ele permite acompanhar o progresso através de gráficos, ajustar planos dietéticos e traz conselhos personalizados desses profissionais. Além disso, ele serve para você conectar-se com outros usuários para motivação e inspiração através das características da comunidade do aplicativo.

Kinetico

Você quer ter uma avaliação completa da saúde apenas com alguns toques? Com o aplicativo Kinetic é possível fazer isso. Com uma interface fácil de usar, ele permite aos usuários analisar seus sinais vitais, incluindo frequência cardíaca, pressão sanguínea e temperatura corporal.

Porém, o que mais chama a atenção nele é a possibilidade de ter acesso a médicos e dietistas de qualquer lugar do Brasil. Isso pode fazer uma grande diferença na hora de procurar ajuda ou entender melhor os dados e medições.

iMovilizador

Embora muitas pessoas achem bobagem, ficar mais forte e com uma postura adequada é uma ótima maneira de melhorar a saúde, e o aplicativo iMovilizer pode ser um aliado. Esse app ajuda a monitorar a postura durante todas as atividades, desde correr até sentar, e vai dando dicas para fortalecê-la.

Além disso, por meio de tutoriais em vídeo, ele mostra como praticar esses exercícios posturais corretamente, inclusive com medição e escaneamento com tecnologia 3D.

Yoga Plus+

A Yoga ajuda na saúde física e mental. E quem está procurando iniciar nessa prática pode contar com o app Yoga Plus+.

As aulas no Yoga Plus+ são vídeos e explicações detalhadas sobre como realizar cada postura corretamente. E mais do que isso, o app permite acompanhar o progresso com estatísticas que medem seu tempo gasto em cada exercício e as dificuldades enfrentadas.

Para quem está procurando iniciar no universo repleto de benefícios da Yoga, esse aplicativo pode ajudar. E ele ainda oferece um fórum onde os praticantes podem se comunicar e até fazer perguntas.

Instituto Dráuzio Varella

O famoso médico Drauzio Varella também dá suas dicas e informações através de um aplicativo para cuidar da saúde. É o app do Instituto Dráuzio Varella, desenvolvido para promover a educação em saúde.

Além disso, o aplicativo conta com múltiplos questionários de uso livre e uma extensa base de dados clínicos, que podem ajudar não só pacientes, mas também médicos e profissionais de farmácia.

Nutri-Time

Para quem deseja se alimentar melhor, esse app pode ajudar. O Nutri-Time é um dos 10 aplicativos de saúde mais utilizados no Brasil e feito sob medida para qualquer pessoa que queira melhorar a sua relação com a comida.

Ele tem disponível planejamento de refeições, que dá acesso a milhares de planos personalizados que facilitam uma alimentação saudável, inclusive com receitas. Ele também serve não só para quem quer perder peso, mas para quem quer ganhar peso ou ter uma dieta balanceada.