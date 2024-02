10 jornalistas falam sobre a luta para entrar no mercado de notícias

Profissionais emergentes de Europa, América do Norte e América Latina contam histórias semelhantes sobre os desafios e desalentos no jornalismo

*Por Gretel Khan

Ultimamente, todos os anos parecem ser o pior para o jornalismo, e 2023 não foi exceção. As demissões atingiram um novo patamar, a inteligência artificial pode ter começado a deslocar os jornalistas e a guerra entre Israel e o Hamas custou a vida a um número recorde de repórteres. A tudo isto juntaram-se as longas horas de trabalho, a falta de pagamento crónica e a diminuição do número de postos de trabalho no jornalismo.

Apesar deste panorama assustador, os jovens jornalistas continuam sonhando em entrar na indústria da notícia, persuadidos por uma vocação inabalável de procurar a verdade e de a relatar. Mas muitos lutam para ultrapassar as dificuldades e poucos conseguem arranjar um emprego estável e bem remunerado.

Sendo eu mesma uma jornalista no início da carreira, essas ansiedades não me são desconhecidas. Tal como muitos jovens colegas, receio o futuro da minha carreira no jornalismo e pergunto-me frequentemente quanto tempo irá durar.

Quando me perguntam como comecei a minha carreira, atribuo-a à sorte: respondi às perguntas certas durante a entrevista, ofereceram-me um estágio e gostaram de mim o suficiente para me efetivarem. Mas compreendo que as minhas circunstâncias são raras num setor em que as oportunidades para os jovens conseguirem um emprego inicial no jornalismo são cada vez mais escassas.

A maioria dos meus colegas ainda não teve uma oportunidade. Muitos podem nunca vir a ter.

Queria saber mais sobre as realidades de ser um jornalista em início de carreira neste momento, por isso falei com 10 jornalistas emergentes da Europa, América do Norte e América Latina. Discutimos os obstáculos que eles enfrentam quando tentam conseguir uma oportunidade num mercado de trabalho cada vez mais difícil. Agrupei as suas lutas em 5 temas comuns e deixei as organizações que mencionaram sem nome para que este artigo não tenha um impacto negativo nas suas carreiras.

1 – Um espaço de investimentos crescentes e retornos decrescentes. Em alguns dos países de onde são oriundos os meus entrevistados, há um preço exorbitante para frequentar uma escola de jornalismo. Para muitos jovens sem contatos, frequentar um curso de jornalismo parece ser o único caminho que lhes permite entrar no mercado de trabalho.

Embora estudar jornalismo numa universidade pública seja relativamente acessível em alguns países, o mesmo não acontece em muitos outros, onde os estudantes contraem uma dívida enorme ou sacrificar as suas poupanças só para começarem a trabalhar no setor de notícias.

Veja-se o caso de Espanha, onde muitos mestrados em jornalismo estão associados a organizações de comunicação social reconhecidas, como o “El País”, “El Mundo”, “Cadena Cope”, “ABC”, “El Español” e “El Confidencial”. As mensalidades de alguns desses programas podem ultrapassar a marca dos € 11.000 (US$ 11.931 dólares). Nos Estados Unidos, o custo de um bacharelado em jornalismo numa universidade privada pode ultrapassar os US$60.000 por ano, sendo que os de pós-graduações em algumas instituições de elite ultrapassam os US$ 75.000.

“Tenho tantas dívidas de empréstimos estudantis… Eles têm programas que perdoam empréstimos, o que é incrível, mas é preciso ter características muito específicas para isso, porque é um programa muito novo“, disse Ani Freedman, que terminou seu bacharel nos EUA e agora trabalha como freelancer para uma redação sem fins lucrativos.

“O programa foi criado com base no reconhecimento de que se paga tanto por uma educação sabendo que vai para uma área que compensa. Mas acho que não me qualifico, só porque é preciso trabalhar a tempo integral numa organização jornalística sem fins lucrativos“, explicou Freedman, que esclareceu que a redação não teria meios para a contratar integralmente, mesmo que quisesse.

Fran Serrano Alba é uma recém-formado em jornalismo na Espanha. Ao estudar numa universidade pública do país, esperava ficar na sua região natal, Andaluzia, mas foi pressionado a mudar-se para Madrid, a capital de Espanha, por ser o local onde se encontram a maioria dos empregos em jornalismo. Na sua opinião, a maioria das universidades estatais em Espanha está desligada da realidade da indústria jornalística em termos de tecnologia e oportunidades de emprego, enquanto as faculdades privadas têm vantagens claras.

“Essa é a primeira divisão clara em termos de acesso ao jornalismo: quem pode estudar em instituições particulares? Porque eles têm acesso não só à tecnologia, mas também a estágios e a ligações dentro do setor“, explicou Serrano Alba. “A indústria jornalística incentiva a que o jornalismo seja praticado por pessoas que frequentaram faculdades particulares“.

Os aspirantes a jornalistas e os seus pais estão prestes a investir tanto dinheiro na sua formação e a receber tão pouco em troca.

Por exemplo, veja-se os últimos números do Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA (Estados Unidos). O salário médio de um jornalista em 2022 era de quase US$ 56.000 por ano nos EUA, enquanto a taxa de crescimento da profissão está em declínio, algo que não surpreende depois de um ano marcado por demissões em massa e cortes do setor.

Esse salário médio é relativamente elevado em comparação com outros mercados. Em Espanha, por exemplo, um anúncio de emprego recente tornou-se viral porque a publicação pedia um jornalista com pelo menos 10 anos de experiência para produzir quatro artigos originais por dia, com um salário de € 20.000 por ano.

À medida que o número de empregos diminui, os estudantes de jornalismo têm dificuldade em entrar no setor da informação. É por isso que muitos dos que falei decidiram entrar num programa de pós-graduação em jornalismo, na esperança de que um diploma especializado os colocasse numa posição melhor.

Depois de terminar o bacharelado, o jornalista americano Kyle Kittredge decidiu fazer uma pós-graduação em jornalismo e assuntos internacionais na Irlanda. Tomou esta decisão após alguns anos sem conseguir um emprego integral no setor.

“Pensei que ter um mestrado ajudaria, pelo menos um pouco, a conseguir entrevistas“, diz. “Não parece haver muita diferença em comparação com a situação em que encontrava quando terminei o meu curso superior.”

2 – Começar a trabalhar com um salário baixo e muitas horas de trabalho Para muitas das pessoas com quem falei, a única forma de se pôr verdadeiramente o pé na porta é um estágio transformar-se numa efetivação. O problema é que as oportunidades para os jovens jornalistas obterem formação através de estágios e bolsas de estudo também estão diminuindo.

Em 2023, a NPR cancelou o seu programa de estágios, alegando problemas económicos. A “Ida B. Wells Society for Investigative Reporting”, que normalmente oferece oportunidades de estágio a jovens repórteres negros nos EUA, também foi forçada a cancelar o seu programa de estágio de verão devido a problemas de financiamento.

No Canadá, devido ao “Online News Act”, as bolsas de estudo para jornalistas emergentes patrocinadas pela Meta também foram canceladas, uma vez que a bigtech se afastou do jornalismo. E essa não é a história toda: mesmo para aqueles que conseguiram recentemente um estágio, o emprego não é garantido.

Mauricio Pizarro é um recém-formado do Chile que está lutando para conseguir um emprego período integral. O seu curso de jornalismo organiza estágios para que os estudantes adquiram experiência profissional na área e, quem sabe, consigam ofertas de emprego após a formação. No entanto, a sua experiência de estágio não foi positiva. Enquanto muitos dos alunos do seu curso puderam continuar trabalhando na organização que lhes foi atribuída, ele não pôde.

“É tudo uma questão de sorte“, diz Pizarro. “Uma pessoa pode ser efetivada depois do estágio só porque as pessoas gostaram dela. Mas também há pessoas como eu, que tiveram uma má experiência. Isso faz com que seja difícil procurar outro emprego. No final do dia, se um jornalista não tem emprego ou não é visível durante muitos anos, é como se fosse esquecido“.

Freedman, que trabalha agora como freelancer nos EUA, descreve o processo de candidatura a vagas de período integral e a estágios como desanimador.

Quando estava na universidade, candidatou-se a estágios de verão, mas foi rejeitada por não ter experiência de redação. É um problema de galinha e ovo, pois ela esperava usar esses estágios para ganhar experiência.

“Não sei como supoem começar a trabalhar nesta área“, diz. “Como é que alguém pode começar se não se tem a experiência que eles querem que se tenha?”

Em países como a Espanha, os estágios são uma componente crucial do trabalho de muitas organizações de notícias. Espera-se que os estagiários produzam conteúdos como os repórteres experientes, por um salário muito baixo, com a promessa de um emprego à sua frente como uma cenoura num pau.

Os estagiários são muito mais baratos de empregar e estão ansiosos por iniciarem no jornalismo. Mas mesmo para aqueles que chegaram a trabalhar nas redações através de estágios, a experiência não foi fácil.

“Tive muita experiência como jornalista através de estágios, mas isso não me aproximou de um emprego sério“, disse a jornalista espanhola Lucía Miranda. “As únicas ofertas de emprego que recebi foram mais estágios. “Pensei: ‘Talvez eu possa ficar e valha a pena’.”

Como condição para alguns dos estágios, foi-lhe pedido que fosse estudante para poder ser paga como estagiária por cerca de € 300 ou €400 por mês (o salário mínimo na Espanha é de € 1.050). “Como é que se pode viver com esse dinheiro se também se tem de pagar os estudos do próprio bolso?“, salienta.

Miranda diz que trabalhou meio período para uma publicação, ganhando apenas € 250 euros por mês, e que complementou o seu rendimento trabalhando meio período como lojista loja por € 600 por mês.

Fran Serrano Alba, o outro jornalista com quem falei da Espanha, passou por experiências semelhantes. Descreveu o stress de esperar pelo fim de um contrato temporário mal pago, esperar por uma renovação enquanto trabalhava a tempo integralmente e, muitas vezes, trabalhar mais horas do que as previstas no contrato.

“Passei por esses estágios“, disse. “Os primeiros não eram remunerados e depois consegui um com um salário de € 500 brutos. Isso é menos de metade do salário mínimo na Espanha. Mas, de alguma forma, é legal, porque é apenas um estágio, e foi-me exigido que trabalhasse como se fosse efetivado“.

Esta situação não se repete apenas nos estágios, mas também nos empregos regulares. Candela Rodríguez González se formou em jornalismo em Corrientes, Argentina, em 2020. Depois de procurar um emprego na indústria durante quase 3 anos, enquanto trabalhava como freelancer e em comunicações, conseguiu um emprego numa publicação de saúde e fitness. No entanto, o seu salário é baixo e tem de trabalhar meio período em marketing para poder se sustentar.

“Não há trabalho e o pouco que nos é oferecido, normalmente, aceitamo-lo porque não ter nada é pior“, diz ela. “Muitos de nós têm vários empregos porque 1 só não é suficiente”.

3– Emigrar em busca de oportunidades Depois de ter estudado História da Arte na Itália, Marco Cacciati decidiu, aos 30 anos, mudar para o jornalismo, fazendo uma pós-graduação em Londres. Atualmente, trabalha como freelancer em Berlim e tem conseguido sobreviver com a ajuda da sua companheira.

“Ganho um salário quase decente, mas não é o ideal“, diz. Apesar de trabalhar na indústria da informação, a sua situação é precária e gostaria de conseguir um emprego integral no futuro.

Cacciati é um dos muitos jornalistas que procuram estabilidade num setor instável. Ele gostaria de trabalhar na Alemanha, mas também gostaria de se mudar para o Reino Unido. Os seus 2 maiores problemas, segundo ele, são conseguir um visto de trabalho para se mudar para o Reino Unido após o Brexit e encontrar um emprego de nível básico para viver.

“Não vou fazer um estágio de graça“, disse. “É algo que considero desrespeitoso. Trabalhar de graça é errado“.

Debadrita Sur mudou-se da sua cidade natal, na cidade indiana de Calcutá, para seguir jornalismo nos Estados Unidos. Depois de concluir o seu mestrado numa instituição de elite, candidatou-se a mais de 200 empregos para se manter no país.

“Tinha que encontrar algo para manter o meu visto nos Estados Unidos, por isso estava muito desesperada“, diz. “Estava fazendo inscrições em todo o lado, desde trabalhos de reportagem e de jornalismo de vídeo até coisas como redação ou escrita de conteúdos.”

Sur e Cacciati são as duas únicas pessoas com quem falei que conseguiram ganhar a vida com o jornalismo. Mas ambos estão lidando com o stress acrescido de enfrentar as dificuldades da imigração. O fato da indústria jornalística estar lidando com dificuldades políticas ou financeiras nos seus países de origem levou-os a procurar oportunidades em outros locais.

“A liberdade de imprensa na Índia não é a melhor“, diz Sur. “Se escrevermos algo contra o governo, somos visados. Dado o tipo de educação que recebi, quero explorar outros sítios.”

Cacciati está igualmente desiludido com o panorama da mídia na sua Itália natal. “O jornalismo na Itália é bastante sombrio“, disse. “Basicamente, as pessoas trabalham de graça ou fazem estágios durante muitos anos.”

A jornalista canadiana Breanna Sherman seguiu o caminho habitual para conseguir um emprego na indústria jornalística: frequentou uma das melhores escolas de jornalismo do país, conseguiu algumas certificações durante os estudos e até conseguiu um estágio de curta duração numa publicação em Londres depois de receber o diploma.

E, no entanto, Sherman está considerando a hipótese de se mudar para longe da sua família e da comunidade em Montreal, a sua cidade natal, para o desconhecido. “Preferia ficar em Montreal e adorei viver em Londres, por isso voltaria de certeza“, diz ela. “Mas, nesta altura, tenho me candidatado a empregos desde meados de setembro. Me mudaria para onde quer que me contratassem. Sou uma pessoa trabalhadora, tenho um cabeçalho, faço todas as tarefas do processo de contratação e ninguém me dá uma oportunidade. É tão desgastante“.

A jornalista argentina Mercedes Frisoli regressou de fato à sua cidade natal, Santa Elena, na Argentina, depois de concluir uma graduação na cidade argentina de Santa Fé.

Apesar de querer exercer jornalismo na sua cidade natal, Frisoli não conseguiu arranjar emprego devido ao estado do panorama midiático. Não conseguiu ganhar a vida com o jornalismo depois de ter estudado há 4 anos.

“Quem é que pode me pagar para viver numa cidade tão pequena onde não há 1 único jornal?”, diz. “Por outro lado, quando se é de uma cidade e se vive noutra, não se tem contatos para entrar na indústria. Não se sabe onde procurar emprego.”

Na Argentina, a situação é especialmente difícil. Uma pesquisa sobre desertos de notícias descobriu que 6,6 milhões de pessoas na Argentina vivem em lugares onde não há um único veículo de imprensa independente. O declínio dos noticiários locais tornou mais difícil para os jovens jornalistas começarem a trabalhar nas suas próprias comunidades antes de saltarem para os meios de comunicação nas cidades metropolitanas.

4– Somente jovens de origem abastadas conseguem Após anos de luta para conseguir uma oportunidade no setor, alguns jornalistas acabam seguindo carreiras estáveis. Mas é importante fazer uma pausa e refletir sobre quem pode pagar graduações caras e depois fazer estágios mal pagos durante anos antes de conseguir uma contratação no jornalismo. O que perdemos quando uma geração de jornalistas da classe trabalhadora é impedida de entrar nesta área?

Serrano Alba, o jornalista espanhol que teve de se mudar da Andaluzia para Madrid para ter oportunidades na indústria da informação, está preocupado com o fato de o jornalismo no seu país ser apenas acessível a pessoas que vêm da riqueza.

“Todas as pessoas da minha idade que não têm dinheiro para fazer estágios deixam o jornalismo e arranjam emprego noutras indústrias“, afirma. “Estamos criando gerações inteiras de jornalistas que pertencem a certas elites, e isso é um problema real.”

Quando perguntei a Miranda quais eram os seus colegas que tinham emprego no setor, respondeu que eram os que tinham feito “um mestrado especializado muito caro, por € 10.000 ou 13.000 “, ou “pessoas a quem foi dado um contrato de treinamento” (ou seja, pessoas que não vão ficar lá para sempre).

Miranda também está preocupada com o rumo que a indústria está tomando, com muitos meios de comunicação concentrando-se na maximização dos lucros e a produzirem conteúdos de baixa qualidade. Numa recente entrevista de emprego para uma publicação digital, Miranda foi informada de que, se fosse contratada, a sua função seria supervisionar e adaptar artigos escritos pelo ChatGPT.

Rodríguez González, a jornalista argentina de Corrientes, diz que ficou desiludida com a indústria das notícias e está pensando em trabalhar em copywriting de SEO e abandonar completamente o jornalismo.

“Quando eu ainda era estudante de jornalismo, falava-se sempre que um único jornalista tinha vários empregos porque, de outra forma, não conseguia pagar as contas“, disse ela. “Hoje estou aqui, deste lado, e posso dizer que isso é verdade. É impossível viver com o que os empregos pagam“.

5 – Passando pelos processos seletivos intermináveis Kittredge, o jornalista americano que está morando na Irlanda, está atualmente candidatando-se a um emprego. Os processos de candidatura, diz ele, são muitas vezes morosos e demorados, o que se junta à natureza desgastante da indústria jornalística.

“E depois nunca tem resposta, o que é provavelmente uma das partes mais deprimentes“, diz. “Enviamos tantas coisas, estamos tão entusiasmados com alguns destes trabalhos, e depois nunca mais recebemos resposta.”

Cacciati partilha os mesmos sentimentos. “Quase 90% das vezes, quando recebemos uma rejeição, temos sorte em receber uma resposta, porque às vezes nem sequer respondem“, afirma. “Se depois pedirmos feedback, eles deixam de responder.”

Embora nem sempre seja possível, Cacciati gostaria que as redações e os departamentos de RH reconhecessem o tempo e o esforço necessários para enviar uma candidatura enviando, pelo menos, um e-mail de rejeição, em vez de deixar os candidatos como fantasmas, como se a sua candidatura nunca tivesse acontecido.

O processo de procura de emprego não tem sido fácil para os jovens candidatos. Durante os seus anos de faculdade, Miranda deu prioridade à experiência de trabalho no jornalismo em vez de se concentrar nos estudos. “Pensei: ‘Não importa, vai valer a pena’. Bem, não valeu“, disse ela.

Miranda pensou que tinha feito tudo bem: foi para a universidade, fez muitos estágios e trabalhou na sua escrita, mas a falta de resultados afetou a sua autoestima.

“Tenho a sensação de que fiz algo de errado“, diz. “Talvez não tenha prestado demasiada atenção às redes sociais ou devia ter aprendido mais línguas… Mas todos nós saímos com duas ou 3 línguas e ficamos sempre com a sensação de que não é suficiente.”

A Serrano Alba foi oferecida uma oportunidade de regressar ao jornalismo depois de ter trabalhado em relações públicas para agências governamentais. Infelizmente, a oportunidade é outro estágio. “Vou receber 350 euros por trabalhar 20 horas por semana“, diz. “É um contrato num dos mais importantes meios de comunicação social e, mesmo assim, tenho de estar grato por me terem dado esta oportunidade.”

Apesar das perspectivas de emprego serem sombrias, os 10 jornalistas com quem falei continuam a tentar entrar no setor de notícias, ao mesmo tempo que procuram empregos em marketing, comunicação ou relações públicas. Apesar da sua desilusão, muitos deles sentem que o jornalismo é a sua vocação e querem contribuir para as suas comunidades fazendo este tipo de serviço público.

Breanna Sherman diz que foi forçada a alargar a sua procura de emprego para as redes sociais e outros trabalhos em comunicação, apesar de ser algo que nunca se imaginou fazendo.

“Quando estava a terminar o meu curso“, disse ela, “um dos nossos professores disse, quando estava fazendo o seu discurso de despedida: ‘Muitos de vocês vão acabar em relações públicas, muitos de vocês vão acabar nas redes sociais, mas espero sinceramente que continuem e façam algo de que gostem’. Agora sei exatamente do que ele estava falando porque muitas pessoas estão a ser afastadas. Estamos perdendo jornalistas apaixonados“.

Debadrita Sur, jornalista da Índia nos Estados Unidos, continua otimista quanto ao futuro do jornalismo. “Será difícil para um sistema de IA ir para a rua e encontrar as histórias que nós, jornalistas, encontramos“, diz. “Podemos relacionar-nos com as pessoas cara a cara e encontrar essas histórias muito importantes e sentidas. A natureza do trabalho pode mudar, mas [os jornalistas] encontrarão formas de escrever e contar essas histórias.”

*Gretel Khan é jornalista no Instituto de estudos em jornalismo da Reuters.

Texto traduzido por Luciana Saravia. Leia o original em inglês.

