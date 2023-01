10 melhores indicações de aplicativos para monitorar o WhatsApp dos filhos

Se você está buscando por um aplicativo para monitorar WhatsApp, já percebeu que nem sempre é simples encontrar uma ferramenta confiável. Por isso, preparamos um guia completo para ajudar na sua pesquisa.

Sendo assim, foram analisados pela equipe do portal de notícias MidiaCon, os principais aspectos dos melhores aplicativos. Então, continue a leitura para comparar cada aplicativo com suas necessidades e entender qual o melhor para você.

Aplicativo para monitorar WhatsApp dos filhos: Top 10 opções

Primeiramente, entenda que um aplicativo precisa atender os seus objetivos. Dessa maneira, preste atenção em todos os detalhes, antes de escolher o melhor aplicativo para monitorar WhatsApp.

Confira:

1. mSpy

Para começar, temos o aplicativo Mspy. Em suma, o mSpy é uma ferramenta de espionagem excelente, que vai te ajudar muito com o monitoramento das atividades do WhatsApp gerais.

Além disso, o mSpy é compatível com vários sistemas operacionais, incluindo iOS e Android. Sendo assim, se a pessoa que será monitorada utiliza um iPhone ou um dispositivo do sistema operacional Android, você consegue acessar facilmente os dados do WhatsApp.

Mais um recurso importante do mSpy é o rastreamento de mensagens do WhatsApp de outras pessoas. Por exemplo, sejam elas enviadas, recebidas ou então excluídas sem serem detectadas.

Bem como você também consegue monitorar chamadas e atividades recebidas e realizadas em outras redes sociais, como Facebook, Tinder, Instagram, entre outros.

Uma vez que, com o mSpy, você também pode espionar qualquer outra mídia, como fotos e vídeos. Você ainda pode conferir se essas mídias foram enviadas ou recebidas. Além disso, você também pode acessar todas as atividades e histórico do navegador da Web da pessoa monitorada.

Outra funcionalidade relevante é o rastreio por GPS. Caso o usuário do WhatsApp que você está rastreando utilize um dispositivo Android, você consegue usar o recurso GPS para saber onde ele está .

Isso também significa que você tem acesso aos lugares que essas pessoas visitaram e rotas que realizou. Por fim, você pode bloquear o acesso a alguns sites específicos e configurar alerta com palavras-chave.

2. EyeZy

Mais uma opção para espionar o WhatsApp é o EyeZy. Isso porque estamos falando de um dos melhores aplicativos espiões que você pode ter como seu aliado. Dessa maneira, o aplicativo oferece uma gama de recursos que tornam mais simples o rastreamento de outro usuário do WhatsApp sem ser descoberto.

Além disso, o eyeZy possui uma instalação rápida e fácil, com diversas ferramentas de sincronização.

Uma vez que também apresenta recursos para acesso a vários aplicativos de mídia social, gravador de tela e acesso a e-mails e mensagens. Existe ainda uma funcionalidade que deixa visualizar os registros de chamadas e dos contatos.

Outro ponto positivo é que o eyeZy tem a função GPS, que ajuda no rastreamento do paradeiro do celular alvo e seu usuário.

Bem como você também consegue acessar os arquivos e mídias armazenados neste dispositivo. Por exemplo, fotos e vídeos mandados pelo WhatsApp. Além disso, dá para visualizar o histórico do navegador e a atividade de pesquisa do usuário, assim como bloquear o acesso a sites ou aplicativos.

Sendo assim, com o eyeZzy, você ainda configura usando um sistema de inteligência artificial. Ou seja, mais uma comodidade para você não precisar verificar constantemente o telefone monitorado. Já que o eyeZy envia notificações quando existem atividades no dispositivo.

3. uMobix

Agora apresentamos um aplicativo que oferece algumas ferramentas exclusivas, o uMobix. Entre as opções do mercado, esse aplicativo traz um recurso exclusivo que atualiza o aplicativo em tempo real, mantendo você sempre informado.

Assim, o uMobix foi desenvolvido para ser compatível com os dispositivos Android e iOS. No entanto, os usuários de iPhones tem mais funcionalidade e também alguns recursos adicionais. Por isso, esse aplicativo é considerado um dos melhores aplicativos espiões para quem tem iPhone.

Diferente de outros espiões, o uMobix possui instalação simplificada. Basta escolher o plano de pagamento e depois configurar o aplicativo no celular de destino.

Além disso, o uMobix te dá atualizações em tempo real, para você não precisar se preocupar. Bem como o aplicativo possui sistema de alerta e você é avisado caso o usuário insira um novo cartão, SIM, no dispositivo móvel ou então altere qualquer contato.

Outro ponto é que com o uMobix, você ainda pode restringir chamadas e também mensagens de saída do dispositivo de destino.

Por fim, ele conta com recursos típicos de um app espião. Por exemplo, ver a atividade do navegador da web, gerenciar outras mídias sociais além do WhatsApp, acessar dados de chamadas e conteúdos excluídos, entre outros.

4. Cocospy

Mais uma opção para quem busca por discrição e confiança, o Cocospy. Além de ser uma ferramenta de espionagem para o WhatsApp, o aplicativo é praticamente indetectável e não consome muita bateria do telefone espionado.

Em suma, esse é um ponto positivo, já que a maioria dos aplicativos de espionagem drenam a energia da bateria do telefone de destino. Por sua vez, o Cocospy faz o oposto e utiliza muito pouca energia da bateria para funcionar, pois trabalha em segundo plano.

Bem como o Coco Spy tem esforços de vigilância aprimorados e os usuários conseguem desfrutar de diversas funções. Incluindo receber dados detalhados dos registros de chamadas, rastrear localização do chip e alerta quando o número é alterado.

Sendo assim, há também a triagem de mensagens (SMS e WhatsApp) e visualização do histórico de acessos do navegador. Você ainda pode ver as mídias armazenadas no telefone. Por exemplo, fotos enviadas pelo WhatsApp, vídeos e atividades do calendário.

5. XNSpy

Caso você queira ir além, ler também as mensagens excluídas do WhatsApp, o XNSpy é a sua opção. Uma vez que ele oferece diversos recursos avançados que ajudam no rastreamento e na gravação do WhatsApp. Por exemplo, a gravação de chamadas e ruídos no ambiente. Bem como a gravação da tela dos aplicativos de mídias sociais.

Mais um ponto é que o XNSpy apresenta locais numa lista de observação. Ou seja, quando o espionado for para um local que você colocou na lista de observações, o XNSpy te envia um alerta.

Dessa maneira, o aplicativo também simplifica o monitoramento de outras 12 plataformas de mídia social diferentes e deixa controlar o dispositivo de destino remotamente. Porém, para rastrear o dispositivo e receber suas atualizações em tempo real, o usuário precisa estar conectado.

Por fim, saiba que o XNSpy é compatível com celulares iOS e Android.

6. Spyic

No geral, várias ferramentas de espionagem do WhatsApp apresentam boas funções de rastreamento, mas Spyic está em outro nível. Isso porque o aplicativo fornece alguns recursos adicionais excelentes.

Portanto, o Spyic possui uma plataforma segura e protegida que te deixa monitorar outros usuários do WhatsApp sem serem descobertos. Bem como preza pela segurança das informações dos seus usuários.

O aplicativo ainda tem um dos sistemas de rastreamento por GPS mais completos e eficientes do mercado. Isso manterá o paradeiro do telefone alvo e do usuário sempre disponível.

Além disso, os desenvolvedores projetaram o Spyic para funcionar em dispositivos Android e iOS. Sendo assim, ele é compatível com várias operadoras de dados.

Em relação à sua instalação, é um aplicativo fácil de instalar e que não exige que você realize muitas manobras no dispositivo de destino. Entretanto, se você encontrar dificuldades, a equipe de suporte ao cliente fica de plantão 24 horas e 7 dias por semana para te ajudar.

7. Mobile Tracker

Agora sabia que existe um bom aplicativo de espionagem do WhatsApp grátis. Estamos falando do Móbile Tracker, que apresenta pacotes básicos gratuitos e pacotes premium pagos.

Ainda que os pacotes gratuitos ofereçam recursos limitados, essa é uma ótima forma de testar o aplicativo sem gastar. Porém, preste atenção, pois a versão gratuita te deixa espionar o dispositivo de destino somente algumas vezes ao dia. Para possuir acesso ilimitado, você deve escolher um plano pago.

O Mobile Tracker deixa ainda que os usuários gravem áudio, verifiquem aplicativos de mídias sociais, observem o dispositivo de destino remotamente e encontrem o dispositivo utilizando sinais de GPS.

Porém, para permanecer conectado com o dispositivo de destino, você precisa efetuar login no painel ao menos uma vez por semana.

8. Hoverwatch

Por sua vez, o Hoverwatch é um aplicativo projetado buscando a facilidade de uso, com interface amigável. Além da sua simplicidade, garante que os usuários monitorem outros usuários do WhatsApp, enquanto ficam invisíveis e indetectáveis.

Outro destaque é o monitoramento profundo das mensagens. Uma vez que esse é o serviço ideal para quem tem em vista monitorar aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat e Reddit.

Além disso, um recurso adicional te deixa rastrear mensagens SMS e arquivos de mídia anexados a essas mensagens, bem como o registro de ligações realizadas e recebidas. Porém, tenha em mente que esse aplicativo ainda não está disponível para iOS.

9. Spyera

Se você procura um espião que funcione em outros sistemas, o Spyera está disponível também para Windows e macOS.

Dessa maneira, o Spyera oferece diversidade para o funcionamento, mas limita a utilização moldando os planos de assinatura conforme os dispositivos. Assim, atenção na hora de escolher um plano que se encaixe para os dispositivos que você utiliza.

Além de espionar o WhatsApp, os usuários contam com uma seleção de vários recursos. Por exemplo, os usuários do Android conseguem ouvir ou então gravar chamadas telefônicas em tempo real.

Outros recursos são poder ligar o microfone do dispositivo, ouvir sons do ambiente em segundo plano e monitorar as mensagens. De maneira que o Spyera também é rápido e fácil de instalar.

10. iKeyMonitor

Por fim, o último aplicativo da lista é o iKeyMonitor, compatível com diversos sistemas operacionais: Android, iOS, Windows e também MacOS. Em suma, instalar o aplicativo em seu computador ou smartphone é muito simples e rápido.

Isso porque você nem precisa de um processo para acessar a raiz do dispositivo e usar alguns recursos. Ainda que outros precisem desse tipo de acesso.

O aplicativo ainda tem recursos para gravar chamadas, visualizar mensagens e mídia, capturar telas do dispositivo-alvo, rastrear por GPS e cerca geográfica (geofencing).

Como os aplicativos para monitorar WhatsApp funcionam?

Como já vimos, os melhores aplicativos para monitorar WhatsApp são instalados em dispositivos Android e iOS. Assim, permitem ao usuário o acesso a todos os dados desse dispositivo. Após instalado o aplicativo, é possível monitorar redes sociais e aplicativos de mensagem com registradores de senhas de desktop ou então dispositivos móveis.

Além disso, dá para gravar ou ouvir ligações, ver mensagens SMS, dados armazenados nos dispositivos, rastrear usando GPS e visualizar o histórico feito no navegador.

Ou seja, instalado o aplicativo no dispositivo-alvo, ele fornece dados para o software de controle e você consegue acessá-lo a partir de seu próprio dispositivo. Dessa maneira, você pode verificar os dados do celular de seus filhos ou então companheiros.

Então, o que achou sobre as melhores opções de aplicativo para monitorar WhatsApp? Deixe nos comentários.

Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.