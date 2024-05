Circuito de choro, cai na roda, vai chegar a Cumuruxatiba neste final de semana

Depois do sucesso da edição de Caravelas, o “Circuito Cai na Roda, O Choro no Extremo Sul”, vai chegar a Cumuruxatiba neste fim de semana (17, 18 e 19), beneficiando músicos e estudantes de música, pessoa que já teve algum contato com a música, integrantes de projetos musicais e/ou até músicos profissionais.

O projeto já passou por Caravelas, e também passará por Alcobaça, mas esta é a vez de Cumuruxatiba, com ações de formação gratuitas em Choro Instrumental, além da realização de Rodas de Choro em praças públicas com a participação dos beneficiários das formações e de músicos convidados.

O circuito é uma realização do Coletivo cai na Roda, composto por músicos e choristas do extremo Sul que têm se reunido na região para promover rodas de choro através de shows e apresentações públicas, dentre eles, Naum Galdino, que é o proponente deste projeto, junto a Lavínia Morais e Mateus Marques, que fazem parte da ficha técnica do “Circuito Cai na Roda”, em parceria com bares e instituições locais, esses músicos têm buscado promover o fortalecimento do choro e das rodas de choro, também, na cena noturna. Este coletivo, busca valorizar o Choro não só enquanto expressão artístico-cultural, mas também como mercado musical, importante passo para a valorização profissional na música, criando espaços para músicos que já atuam na área e/ou jovens músicos que estão entrando nesse universo. O “Circuito Caí na Roda” é, também, a garantia do acesso à música de qualidade para o público em geral, que através da rodas de choro podem vivenciar experiências únicas de contemplação e audição, que serão ofertadas de maneira gratuita e não seletiva.

Confira a programação do circuito cai na roda em Cumuruxatiba:

17 de maio (Praça Central de Cumuruxatiba)

– 20h – Roda de Abertura na Praça Central de Cumuruxatiba

– 21h – Show Forró Beat com Netto Galdino

18 e 19 de maio (Escola Infantil Ibapitanga)

– Formação Gratuita em Choro

19 de maio – (Praça Central de Cumuruxatiba)

– 17h – Roda de Encerramento com participação dos alunos da formação

É tudo gratuito!

Link para se inscrever para a formação em Caravelas: https://forms.gle/VJi4CGHeBkoCJ6ec9

Este projeto é uma realização do Coletivo Cai na Roda e tem apoio financeiro do Governo da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.