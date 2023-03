Na Semana Mundial do cérebro teste o seu conhecimento sobre o órgão mais importante do corpo humano!

Ao mesmo tempo que o cérebro é o órgão mais importante do corpo humano é também o que menos temos conhecimento. Seu funcionamento – mitos e verdades seguem sendo perpetuados em diferentes contextos.

“São inúmeros mitos sobre o cérebro, o mais conhecido deles é que usamos apenas 10% do cérebro o que também não é verdade. O cérebro é um órgão ativo que fica ligado o tempo todo enquanto estivermos vivos. A cada instante, várias áreas do cérebro estão interagindo por meio das mudanças eletroquímicas que caracterizam os impulsos nervosos. O cérebro funciona em uma constante dança combinada entre áreas em atividade e em repouso”, explicou a neurocientista do SUPERA – Ginástica para o cérebro, Livia Ciacci.

Confira 11 mitos e verdades sobre o cérebro!

Seu cérebro está totalmente desenvolvido por volta dos 18 anos de idade

Mito! O desenvolvimento do cérebro continua bem depois adolescência e na idade adulta. E em particular, o córtex pré-frontal, que é importante para o raciocínio e tomada de decisão, não amadurece totalmente até chegarmos aos vinte e poucos anos.

O tamanho do cérebro determina a sua inteligência

Mito! O cérebro de Albert Einstein pesava menos que o cérebro médio. O cérebro do gênio, no entanto, mostrou-se relativamente conexões densas entre as áreas do cérebro. Os cientistas atribuem as conexões entre as áreas e sua eficiência para inteligência mais do que tamanho.

O cérebro não sente dor

Verdade! A dor é sentida através de fibras nervosas sensoriais chamadas nociceptores. Curiosamente, o cérebro pode perceber sinais de dor de nociceptores enviados de todo o corpo, mas como o cérebro em si não tem, não sente dor. Se alguém cutucasse o seu tecido cerebral, você não sentiria isso!

Você usa apenas 10% de seu cérebro

Mito! O mito de 10% de uso do cérebro remonta quase um século. Em 2013, 65% dos os americanos acreditaram nesse mito. Na realidade, a menos que haja dano cerebral, a maioria das áreas do cérebro estão ativos o tempo todo, em algum grau.

Algumas pessoas podem sentir gosto de formas e cores

Verdade! O fenômeno, conhecido como cinestesia, vem de uma palavra grega que significa “perceber junto.” Pessoas com essa habilidade podem ouvir, cheirar, provar ou sentir dor em cores. Outros podem provar formas ou experimentar cores ou sensações táteis enquanto ouvem música.

O cérebro consegue ser bom em multitarefas

Mito! Multitarefa em termos de tarefas voluntárias que requerem atenção, o cérebro não é um bom multitarefa. Enquanto tarefas involuntárias, como regular o sangue pressão e respiração podem ser feitas simultaneamente, o cérebro não pode atender dois ou mais estímulos em atenção ao mesmo tempo. Em vez disso, o cérebro rapidamente alterna entre as tarefas.

A aprendizagem ocorre quando novas células são adicionadas ao cérebro.

Mito! Novas células podem, de fato, ser adicionadas ao cérebro. No entanto, aprender não requer adição de novas células cerebrais. Aprendizado ocorre como as conexões entre o cérebro células mudam. Quando você aprende uma nova habilidade, como uma língua ou um esporte, as células do seu cérebro disparam juntos e criam associações.

O cérebro é o órgão mais gorduroso do o corpo.

Verdade! No geral, o cérebro é 75-80% de água. Os outros 20-25% do cérebro é composto por tecido sólido e um mínimo de 60% de gordura.

Você possui uma dominância do lado esquerdo ou direito do cérebro. Isso vai determinar se você é mais criativo ou mais lógico.

Mito! Ao contrário da crença popular e de centenas de memes e imagens que perpetuam este mito, os humanos não podem ser categorizados com cérebro esquerdo ou direito. Os talentos como criatividade, processamento de linguagem, habilidade espacial e lógica, requerem um trabalho em equipe integrado de ambos os hemisférios.

Cérebros de meninos e meninas são anatomicamente iguais.

Verdade! Não existem diferenças anatômicas entre cérebros de sexos diferentes. As diferenças serão moldadas a partir dos aprendizados e incentivos que as crianças recebem.

Os humanos têm o maior cérebro de todos os mamíferos.

Mito! Cachalotes seguram o troféu para o maior cérebro de qualquer espécie viva! Embora os cérebros dos cachalotes sejam cinco vezes maiores que os cérebro humano, humanos ainda detêm o recorde de espécie com o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo, também conhecido como “quociente de encefalização”.

Se entender mais sobre o cérebro pode ser complexo a especialista da a fica que envolve três palavras-chave: novidade, variedade e grau de desafio crescente “A prática de ginástica para o cérebro, sem dúvida além de outros recursos que proporcionam uma atividade constante e desafiadora para o cérebro são fundamentais. Você pode ainda estudar mais, se aperfeiçoar em algo no seu trabalho ou aprender um hobby novo: existem diversas possibilidades para manter o seu cérebro ativo e, consequentemente, mais inteligente”, concluiu Livia Ciacci, neurocientista do SUPERA – Ginástica para o cérebro.