Babal Guimarães se revolta e desmente fim de namoro com Cris Monteiro

Babal Guimarães usou as redes sociais para falar sobre o suposto fim de relacionamento com Cris Monteiro. Ele foi flagrado no mesmo quarto que a ex-namorada, Emily Garcia, e falou sobre o assunto.

“Estou evitando qualquer título de polêmicas ultimamente. Mas hoje infelizmente é inevitável não vim aqui conversar com vocês à respeito de alguns acontecimentos. Vocês não vivem nosso dia a dia, não sabem das nossas dores. Meu irmão comentou que não sabe como que eu aguento tudo isso de algumas pessoas não aceitarem o meu atual relacionamento”, iniciou.

Babal Guimarães e Cris Monteiro

Babal Guimarães e Cris Monteiro Reprodução/ Instagram

“Eu vou fazer nesse mês um ano já com a Cris e mesmo assim as pessoas ficam criando, tem fãs ai que ficam achando que a gente (ele e a Emily) vai voltar. Achando que um dia vai acontecer, gente não vai voltar, não tem como, o meu antigo relacionamento não vai voltar. Então tirem isso da cabeça de vocês”, desabafou.

Babal afirma que sua namorada sofre ataques constantemente. “Só para vocês terem uma noção tem pessoas ai que atacam tanto a Cris que acham que foi ela motivo do meu antigo relacionamento ter terminado e vocês sabem que não foi.”

Sobre estar no mesmo quarto de Emily Garcia, Babal afirmou que não fez nada de errado. “Eu tenho minha consciência tranquila de que não chamei ninguém para meu quarto […] aqui na internet não é uma terra sem lei não”, disse.