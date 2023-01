1ª avaliação de futebol ocorre nos dias 14 e 15; saiba como participar

(Foto: Wesley Morau)

Nos dias 14 e 15 de janeiro, ocorrerá a 1ª avaliação de futebol nas categorias Masculino e Feminino no Estádio Municipal de Teixeira de Freitas. Realizado pela DS Sports e com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer, o evento é de inscrição gratuita e busca selecionar jogadores promissores do esporte, tido como uma das maiores referências culturais do Brasil.

Para participar, basta comparecer ao Estádio Municipal utilizando roupas e chuteiras adequadas para a avaliação. Confira horários e categorias:

SÁBADO (MANHÃ)

Horário: A Partir das 8h

Categoria: De 08 a 15 anos

SÁBADO (TARDE)

Horário: A Partir das 14h

Categoria: De 16 a 20 anos

DOMINGO (MANHÃ)

Horário: A Partir das 8h

Categoria: Feminino (a partir dos 10 anos)

