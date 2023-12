Fábio Assunção afirma que deixará Globo após 33 anos

Fábio Assunção revelou que deixará a Globo após 33 anos na emissora. Ele deu a notícia por meio de um vídeo compartilhado no Instagram e comemorou a história nas telinhas do plim-plim.

“Estou agora, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando tinha 19 anos e agora, dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos”, detalhou o ator. Assista o vídeo aqui.

Ele lembrou que muitas pessoas passaram pela vida dele nas mais de três décadas em que trabalhou para a emissora, inclusive pessoas que já morreram, e pontuou que existe uma troca contínua de experiências.

“Vocês fazem parte dessa jornada. Seguiremos juntos. Hoje é solstício de verão no Brasil. O dia mais longo do ano e o início do verão. Isso marca o início de uma nova estação. Deixo aqui meu enorme agradecimento à TV Globo por esses 33 anos. Que venham os próximos 33”, escreveu na legenda.

No vídeo, ele mostrou ainda alguns personagens que marcaram a carreira do ponto de vista dele. A seleção trouxe nomes como Ramiro, de Onde Nascem os Fortes, e o recente Humberto, de Todas as Flores.