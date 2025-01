25 de Março está entre os principais mercados de pirataria do mundo

São Paulo — Relatório de um trabalho realizado pelo governo dos Estados Unidos apontou que a Rua 25 de Março, na região central de São Paulo, foi incluída na lista dos maiores mercados de pirataria e produtos falsificados do mundo.

O documento, divulgado nesta quarta-feira (8/1), pelo Escritório de Representação Comercial dos EUA (USTR), identificou 38 sites e 33 mercados físicos ao redor do mundo.

Segundo o texto, a região da 25, abrange 7 mercados notórios espalhados pelas regiões do Centro Histórico de São Paulo, da Santa Ifigênia e do Brás. São eles o Shopping 25 de Março, a Galeria Pagé, a Santa Ifigênia, o Shopping Tupan, o Shopping Korai, a Feira da Madrugada e a Nova Feira da Madrugada.

Além da venda de mercadorias falsificadas e pirateadas, a área também chama atenção pelos armazéns que guardam os produtos e pelas instalações que ajudam na distribuição das mercadorias.

A região é apontada por avaliadores de mercado como um dos maiores mercados atacadistas e varejistas do Brasil e América Latina, com mais de mil lojas, que oferecem todos os tipos de produtos falsificados, como aparelhos eletrônicos, roupas, sapatos, óculos, perfumes, acessórios de moda, acessórios de luxo, brinquedos, dispositivos de evasão e consoles de videogames com milhares de cópias de jogos.

O texto também afirma que, apesar das ações de fiscalização na Rua 25 de Março, os responsáveis pela venda de produtos ilegais não são responsabilizados.