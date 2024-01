4 cidades brasileiras batem recorde de visitação em 2023; saiba quais

A riqueza dos atrativos nacionais tem movimentado muitas cidades brasileiras. Inclusive, mostramos neste post os quatro destinos turísticos com recorde de visitação em 2023, segundo o Ministério do Turismo (MTur). Eles podem servir de inspiração para você começar o ano planejando sua viagem de férias ou nos feriados!

Destinos de ecoturismo, praia e turismo de experiência estiveram entre os roteiros brasileiros preferidos dos turistas no ano passado.

Para ter ideia, um estudo da Noctua Advisory, em colaboração com o Hotelier News, indicou que a ocupação hoteleira teve um aumento de 5% em relação a 2019 (ano pré-pandemia), tanto na América do Sul, como na América Central.

Gramado, Rio Grande do Sul Recorde anual: 8 milhões de turistas em 2023 (6% a mais que 2022)

Gramado, no Rio Grande do Sul, é o principal destino de inverno no Brasil e esse título é muito merecido. Engana-se quem pensa que a cidade, por ser pequena, não tem muito a oferecer, pelo contrário. São vários parques, museus, restaurantes e atrações de todo tipo que fazem de Gramado um destino propício para pessoas de todas as idades e em busca de todo tipo de viagem. Seja para um momento a dois, viagem em família ou com crianças, Gramado certamente irá te impressionar!

