Após separação conturbada, ex de Jojo Todynho abandona carreira militar

Lucas Souza usou seu Instagram para informar que está de saída da carreira militar após 5 anos. O ex-marido de Jojo Todynho afirma que os escândalos dos quais se envolveu com a cantora, principalmente após o divórcio, o prejudicou no Exército. Num longo texto, ele falou de aprendizado, gratidão, e avisou que está deixando a cidade do Rio de Janeiro, onde morava desde seu envolvimento com ela.

“Visibilidade não combina com militarismo e eu sei que em boa parte disso tenho culpa. Após uma conversa com as pessoas que mais amo, tomei essa difícil decisão. Continuar morando no Rio de Janeiro não fez mais sentido. Fiz amizades que vou levar para a vida, mas meu lugar é com a minha família em Curitiba”, escreveu ele, que agora também está focando na carreira musical.

Lucas Souza

“Infelizmente, por questões contratuais do Exército, eu não consigo voltar para Curitiba e teria que permanecer mais dois anos aqui para pedir transferência. Meu sonho encerrou aqui. O posto de oficial que eu tanto me esforcei para chegar acabou. Inicio hoje um novo ciclo na minha vida. Vou terminar meus cursos da faculdade, tocar meus empreendimentos e investimentos e me dedicar mais à internet”, informou.

“Meu coração sempre será verde oliva. A farda não é uma veste que se despe com facilidade e até com indiferença, mas uma outra pele, que se adere à própria alma, irreversivelmente, para sempre”, concluiu.

