4 eventos com vinho para curtir o verão em Salvador

Nada como uma boa tacinha suada de vinho nesse verão abafado da Bahia! E cada vez mais estabelecimentos soteropolitanos e até eventos vêm apostando uma carta variada e interessante para harmonizar com esse calor. Confira:

NOITE PRETA E QUINTAS-FEIRAS NO TERROIR BAR DE VINHOS

O estabelecimento localizado na Rua Fonte do Boi, no Rio Vermelho, segue com sua promoção de três taças a R$ 60 às quintas-feiras; e aposta na mesma promo para mais uma edição da Noite Preta Terroir. O evento, que acontece nesta sexta (20) a partir das 20h, será embalado pela discotecagem de DJ Rangel, repleta de hits carnavalescos. Caso queira explorar a carta, peça os vinhos orgânicos da linha Regeneración. Adoro o espumante brut rosé, elaborado na Serra Gaúcha; e o rosé argentino. Saiba mais em @terroirbardevinhos.

FESTINHAS CARNAVALESCAS DO HIDDEN SALVADOR

Este é o último fim de semana do Chef Laurent Rezzete, do Chez Bernard, no comando da cozinha do Hidden Salvador — projeto de enogastronomia que acontece na Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho. Dá pra harmonizar o Coq Au Vin com um bom Pinot Noir, a Torrada de Queijo de Cabra com Geleia de Damasco com um espumante, entre várias opções da loja Del Maipo. A música fica por conta do Baile do Bem na sexta, com Gilmelândia e convidados; e o Bailinho de Quinta no sábado. Saiba mais em @hidden.salvador.

PÔR DO SOL COM VINHO NO ROOFTOP SESSIONS DO FASANO

O projeto segue durante todo o verão, em todas as quintas, com pocket show da banda Som à La Carte e DJ Enrico Masiero. O grande lance é curtir a vista privilegiada para o pôr do sol da Baía de Todos os Santos com uma tacinha de Prosecco do Fasano na mão, drinks autorais do hotel ou até mesmo os picolés de manga, seriguela, coco e limão, com receita do chef Bahia Brito. O evento começa às 16h, o convite custa R$ 200 e o valor é convertido em consumo. O Fasano fica na Praça Castro Alves, 5 – Centro, Salvador.

MÚSICA ELETRÔNICA NA MACELLERIA QUITÉRIA

Até o final de janeiro o restaurante, localizado na Bahia Marina, promove às sextas e sábados o “Summer Session”. O projeto, que começa às 16h, contará com uma programação musical especial, cerveja dobrada, promoção de drinks e cardápio de petiscos especiais. Esta sexta a atração é o DJ Santz, e no sábado, Bruno Balbi assume as pickups. Os vinhos, importados pela Enoteca, são uma boa pedida para curtir a festa. Minha dica é o espumante brut Nina (R$ 79), elaborado com a uva Glera (a do Prosecco) e Chardonnay. Para comer, as empanadas (R$ 15,90 a 17,90) são absurdamente saborosas, além do Bolinho de costela defumado (R$ 36,90).

Em tempo: BALLADE: A Wine lançou três espumantes da linha Ballade, desenvolvida em parceria com a vinícola Miolo — unidade Terranova, no lado baiano do Vale do São Francisco. São eles o Ballade Rosé Brut, elaborado com a grenache, uma uva incomum na elaboração de espumantes; e o Ballade Brut, feito com as uvas brancas chenin blanc, sauvignon blanc e verdejo. Vinificados pelo método Charmat, são aromáticos, marcantes e saborosos. A linha Ballade é fruto de um processo de cocriação entre os enólogos da Miolo e sommelières da Wine, permeado por diversas degustações, avaliações e análises.

BISTRÔ DAS ARTES: Este restaurante do Carmo é um daqueles cantinhos imperdíveis na capital. A carta de vinhos elaborada pela Decanter é pequena, mas precisa. Para além dos já conhecidos Finca La Linda e Finca Las Moras, aposte nos rótulos da vinícola brasileira Hermann, como o versátil e saboroso Lírica Crua Sur Lie (R$ 154) e o fresco Matiz Alvarinho (R$ 145); além do Lídio Carraro Dádivas Pinot Noir (R$ R$ 156), para quem prefere tintos. Do cardápio, assinado pela talentosa Karine Poggio, não hesite em pedir o Bao com Carne de Fumeiro, Maionese de Coentro e Picles de Abacaxi (R$ 32); e o Arroz de Frutos do Mar com Linguiça de Fumeiro (R$ 72) — cheios de sabor e técnica.