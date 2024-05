Adriana Accorsi recebe a empresária Xenia Dandrade

A deputada delegada Adriana Accorsi tem sido uma verdadeira aliada da população carente de Goiânia, como evidenciado pelo seu apoio constante à ONG Reface. Sua recente emenda de um milhão de reais demonstra seu compromisso em fortalecer iniciativas que promovem a saúde e o bem-estar da comunidade. Através dessa contribuição, a Reface poderá continuar seu importante trabalho, incluindo cirurgias em deformidades faciais e prevenção do câncer bucal, beneficiando a população mais carente do nosso estado.

O reconhecimento e a gratidão da empresária e diretora executiva da Reface, Xenia Dandrade, são testemunhos do impacto positivo das ações da deputada delegada Adriana Accorsi. Sua dedicação em conhecer e apoiar instituições como essa reflete seu compromisso com o progresso e o cuidado com aqueles que mais precisam, assim como a liderança exemplar do renomado Dr. Manoel Buco, presidente da instituição, que ao longo dos anos tem contribuído incansavelmente para o avanço dessas importantes causas por todo território goiano.

Vale ressaltar que a articulação do grande amigo da Reface, Alex Minduín, demonstrando seu comprometimento em servir e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos dessa cidade.